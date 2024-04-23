Бизнес-центр Biroju centrs Ezerparks

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Административный офисный комплекс в Риге предлагает помещения с полной отделкой. В каждом помещении индивидуально регулируется температура при помощи установленной панели управления климатом. Также помещения оснащены пожарной сигнализацией, системой оповещения общественности и огнетушителями. Проект обеспечивает комфортную и продуманную планировку, сочетающую эстетические и функциональные особенности, благодаря передовым технологиям и высококачественным материалам. Дом расположен на огороженной и зеленой территории с хорошей транспортной доступностью и инфраструктурой.
Местонахождение на карте
Рига, Латвия
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KALPAKA PARK RESIDENCE на бульваре Калпака 7 — это жилое и офисное здание, которое находится в т.н. бульварном кольце Риги, для которого характерна архитектура югендстиля. Здание состоит из двух частей — «старое» здание было построено в 1874-1879 г., и автор его проекта – первый профессионал…
Сдаются современные офисные помещения в престижном здании по адресу Muitas iela 1. Доступны различные площади офисов от 160 до 2000 квадратных метров.
Помещения оборудованы высококачественной отделкой, раздвижные стены перегородок и деревянные окна, создающие комфортные условия для работы. …
Офисный центр MCITY GERTRUDES в центре Риги предлагает современные, удобные, с отлично продуманным естественным освещением, оснащенные всем необходимым для продуктивной работы офисы небольшой площади – от 45 до 330 кв. метров. Есть возможность установить перегородки для одного кабинета за сч…