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Бизнес-центр Biroju centrs Ezerparks

Рига, Латвия
от
$96,439
;
3
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 14728
ID новостройки на Realting
In CRM: 519
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 21.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Латвия
  • Город
    Рига

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2014

О комплексе

Административный офисный комплекс в Риге предлагает помещения с полной отделкой. В каждом помещении индивидуально регулируется температура при помощи установленной панели управления климатом. Также помещения оснащены пожарной сигнализацией, системой оповещения общественности и огнетушителями. Проект обеспечивает комфортную и продуманную планировку, сочетающую эстетические и функциональные особенности, благодаря передовым технологиям и высококачественным материалам. Дом расположен на огороженной и зеленой территории с хорошей транспортной доступностью и инфраструктурой.

Местонахождение на карте

Рига, Латвия

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Бизнес-центр Biroju centrs Ezerparks
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