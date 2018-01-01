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Недвижимость Dienvidu vārti II kārta

Рига, Латвия
от
€4,720
;
4
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О комплексе

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК КЛАССА А "ЮЖНЫЕ ВОРОТА" НА УЛИЦЕ РЕЗЕКНЕ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ И АДАПТИРУЕМЫМИ К РАЗЛИЧНЫМ БИЗНЕС-ПОТРЕБНОСТЯМ ПОМЕЩЕНИЯМИ, НО И ВЫГОДНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ, ДО КОТОРОГО ЛЕГКО ДОБРАТЬСЯ СО ВСЕХ СТОРОН РИГИ. На территории площадью четыре гектара расположены офисные и складские помещения, а также производственные и торговые помещения. Все здания в "Южных воротах" построены с соблюдением принципов энергоэффективности и тем самым снижают затраты арендаторов. Они оснащены современными коммуникациями и телекоммуникациями для удовлетворения всех требований компаний. Здесь есть высокопрочные бетонные полы с грузоподъемностью пять тонн на квадратный метр, подходящие для производственных предприятий. В помещениях площадью 300-2500 квадратных метров есть место как для малого бизнеса, так и для грандиозных проектов.
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Год сдачи
Год сдачи
2020
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость Dienvidu vārti II kārta
Рига, Латвия
от
€4,720
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Сдача в: 2017
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Проект Elizabetes Rezidence является уникальным сочетанием ценностей классической архитектуры и современных технологий строительства, оригинальных дизайнерских решений и максимального комфорта. Здание, находящееся на одной из самых престижных улиц города по адресу Elizabetes 22, построено в 1899 году по проекту крупнейшего латышского зодчего Константина Пекшенса. Оно по праву является одним из самых известных шедевров архитектуры в стиле эклектики в ближнем центре Риги. Идеальное месторасположение даст будущим жильцам массу возможностей для обустройства быта и проведения досуга. В апартаментах есть одна, две или три отдельные спальни, гостиная с кухней, одна или две ванные комнаты. В проекте используется сантехника ведущих компаний - унитазы Villeroy & Boch, ванны и душевые поддоны Balteco, раковины Eumar и смесители Hansgrohe. Имущество и oтопление: высокие потолки, крашеные стены, качественный паркет, новые окна и отопление (центральное), ванные комнаты - плитка. Экстры - интернет, видеонаблюдение, Wi-Fi. Владельцы квартир будут иметь думанные частьи земли. Дом и экстры дома - отремонтированный дом, отремонтированный дом, уличный дом, все коммуникации, окна на заднюю сторону, закрытая лестница, кодовый замок в подъезде, отремонтированный подъезд, чистый подъезд. Территория и окрестности: рядом общественный транспорт, магазины, платные автостоянки, развитая инфраструктура, рядом парк, детская площадка. Вход в дом с улицы (два входа), лифт, мансардные окна в подъезде, место для колес и детская коляска. В некоторых квартирах есть мебель, встроенные шкафы, шкафы.
Bruņinieku 93c
Bruņinieku 93c
Рига, Латвия
от
€9,000
Сдача в: 2023
Агентство: REALAT real estate
Этот новый проект расположен во дворе по адресу улица Бруниниеку 93, в центре Риги. Это качественно отреставрированный комплекс бывшего здания текстильной фабрики, состоящий из 12 уютных и энергоэффективных квартир в стиле лофт. В квартирах присутствуют широкие полноценные окна, в некоторых квартирах потолки достигают 4 метров, что позволяет новым жильцам реализовать интересные решения в области дизайна мебели. Нескольким квартирам доступны террасы, где можно наслаждаться летними вечерами и ощутить преимущества жизни в лофте в тихом, светлом и зеленом дворе центра Риги. Энергоэффективность: Учитывая новые требования к энергоэффективности здания, были выполнены работы по утеплению наружных стен, установлены энергоэффективные двухкамерные окна, а каждая квартира оборудована отдельным счетчиком тепла. В каждом помещении установлена система рекуперации, а отопление обеспечивается тепловым насосом Toshiba. Эти инвестиции являются одними из самых эффективных решений в многоквартирных зданиях и позволяют жильцам получать небольшие счета за квартиру. Отделка и интерьер: В этом проекте все квартиры полностью готовы, и мы с радостью поможем вам с вопросами дизайна мебели. Квартиры функционально спланированы, отделка выполнена из высококачественных натуральных материалов. В ванных комнатах установлены ванны из искусственного камня, сантехника "Laufen" и "Grohe", керамическая плитка, ламинат класса 33 и отделанные двери, созданные для комфорта новых жильцов. Качество - полная реконструкция: Полная реконструкция здания включает установку всех коммуникаций - электропроводки, водопровода, канализации. Были построены новые перегородки, установлены наружные двери, соответствующие нормам звукоизоляции и пожарной безопасности. Фасад здания отреставрирован, крыша обновлена. В результате реконструкции установлены широкие полноценные окна и французские балконы. Для обеспечения отопления установлен бетонный каркас с трубопроводами теплого пола, а в санузлах теплый пол обеспечивается электричеством. Все строительные работы завершены, и здание передано в эксплуатацию. Возможность приобрести гараж для 3-комнатной квартиры за 18 000 EUR.
Lāčplēša 36
Lāčplēša 36
Рига, Латвия
от
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Сдача в: 2023
Агентство: REALAT real estate
Мы предлагаем вам эксклюзивную возможность забронировать квартиры в самом центре Риги, где вам будут доступны отличная инфраструктура и удобства. Рядом находятся рестораны, развлекательные заведения, магазины, кондитерские, аптеки, детские сады и школы. Это новый проект, состоящий из двух зданий - фасадного дома и дворового дома. Будет проведено всестороннее обновление здания, чтобы обеспечить ваш комфорт и благополучие: - Будет ремонтироваться крыша; - Будут восстановлены системы горячего и холодного водоснабжения и канализации; - На радиаторы будут установлены индивидуальные счетчики, которые позволят вам контролировать расход тепла; - Фасад здания будет полностью обновлен, придав ему новый вид; - Будут заменены входные двери, обеспечивая безопасность и современный облик; - Будет организовано благоустройство и уход за внутренним двором, где вы сможете насладиться отдыхом и свежим воздухом; - В фасадном здании будет установлен новый лифт, облегчающий повседневное перемещение; - Каждой квартире будут предоставлены новые двери, гарантирующие приватность и комфорт; - Будет установлена система с домофоном, обеспечивающая дополнительную безопасность в вашем доме; - Предоставляется подключение к интернету от TET и BALTCOM, чтобы вы могли быть связанными с цифровым миром. Квартиры будут продаваться как отдельные собственности, что позволит вам насладиться преимуществами недвижимости. Кроме того, вы получите выгоду от прилегающего участка земли, который идет вместе с квартирой. У вас будет уникальная возможность выполнить ремонтные работы самостоятельно, адаптируя квартиру под свои личные предпочтения. Планируется завершить все работы в этом году, обеспечивая вам готовое жилье в соответствии с вашими пожеланиями и стандартами. Не упустите возможность приобрести квартиру в самом новом проекте недвижимости в Риге! Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше и зарезервировать свою квартиру уже сейчас.
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