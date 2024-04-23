Квартира в новостройке Brīvības iela 192

Исторический комплекс доходных домов в центре Риги Предлагается к продаже уникальный инвестиционный портфель, состоящий из трёх исторических зданий, расположенных на улицах Бривибас и Кр. Барона — в одном из самых престижных районов центра Риги. Общая площадь комплекса составляет 3 708,10 м², что делает объект привлекательным для долгосрочных инвестиций, реконструкции и дальнейшего управления арендным фондом. Бривибас 192 Исторический доходный дом с коммерческими помещениями на первом этаже, построенный в 1907 году по проекту выдающегося архитектора Константина Пекшенса. Историческое название — дом Гаварина, позднее Роде и Петерсона. Характеристики здания Общая площадь — 1 408,70 м² Жилая площадь — 875,01 м² Коммерческие помещения — 195,63 м² Подвал и места общего пользования — 335,12 м² Кр. Барона 131 — дворовый корпус Жилой дом с высоким потенциалом для долгосрочной аренды. Характеристики Общая площадь — 1 080,40 м² Жилая площадь — 817,96 м² Подвал и общие помещения — 262,40 м² Кр. Барона 131 — фасадный корпус Представительный исторический доходный дом на одной из главных улиц центра Риги. Характеристики Общая площадь — 1 219,00 м² Жилая площадь — 1 014,66 м² Подвал и общие помещения — 217,13 м² Инвестиционные преимущества Престижное расположение в центре Риги. Историческая архитектура начала XX века. Коммерческие помещения с фасада. Высокий спрос на аренду жилья. Потенциал увеличения стоимости после реконструкции. Подходит для институциональных инвесторов, девелоперов и инвестиционных фондов. REALAT обеспечивает полный цикл сопровождения инвестиционных проектов: аудит объекта, разработку концепции развития, привлечение финансирования, управление реконструкцией, продажу, аренду и последующее управление недвижимостью.