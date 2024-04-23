Квартира в новостройке Brīvības iela 192

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Исторический комплекс доходных домов в центре Риги
Предлагается к продаже уникальный инвестиционный портфель, состоящий из трёх исторических зданий, расположенных на улицах Бривибас и Кр. Барона — в одном из самых престижных районов центра Риги.
Общая площадь комплекса составляет 3 708,10 м², что делает объект привлекательным для долгосрочных инвестиций, реконструкции и дальнейшего управления арендным фондом.
Бривибас 192
Исторический доходный дом с коммерческими помещениями на первом этаже, построенный в 1907 году по проекту выдающегося архитектора Константина Пекшенса. Историческое название — дом Гаварина, позднее Роде и Петерсона.
Характеристики здания
Общая площадь — 1 408,70 м²
Жилая площадь — 875,01 м²
Коммерческие помещения — 195,63 м²
Подвал и места общего пользования — 335,12 м²
Кр. Барона 131 — дворовый корпус
Жилой дом с высоким потенциалом для долгосрочной аренды.
Характеристики
Общая площадь — 1 080,40 м²
Жилая площадь — 817,96 м²
Подвал и общие помещения — 262,40 м²
Кр. Барона 131 — фасадный корпус
Представительный исторический доходный дом на одной из главных улиц центра Риги.
Характеристики
Общая площадь — 1 219,00 м²
Жилая площадь — 1 014,66 м²
Подвал и общие помещения — 217,13 м²
Инвестиционные преимущества
Престижное расположение в центре Риги.
Историческая архитектура начала XX века.
Коммерческие помещения с фасада.
Высокий спрос на аренду жилья.
Потенциал увеличения стоимости после реконструкции.
Подходит для институциональных инвесторов, девелоперов и инвестиционных фондов.
REALAT обеспечивает полный цикл сопровождения инвестиционных проектов: аудит объекта, разработку концепции развития, привлечение финансирования, управление реконструкцией, продажу, аренду и последующее управление недвижимостью.
Местонахождение на карте
Рига, Латвия
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
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