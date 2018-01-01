Cēsu Terases (Cēsu iela 7)

CĒSU TERRACES – современный комплекс из пяти зданий, расположенных по адресу ул. Цесу 7 и ул. Цесу 9, Рига.
Это абсолютно новый проект в сфере жилой недвижимости, который соответствует всем стандартам комфортного проживания в городе. Своим будущим владельцам он предлагает удобное и безопасное жилое пространство в самом сердце города. Проект разработали инвесторы CITY STAR в сотрудничестве с профессиональными архитекторами и дизайнерами мирового уровня, используя самые современные технологии.
Архитектурные решения отражают актуальные тенденции: натуральный камень, дерево, стекло, бетон. Интерьеры представлены элегантными и уютными композициями мебели и элементов декора с преобладанием нейтральных, пастельных тонов.
Апартаменты обладают индивидуальной и хорошо продуманной планировкой, а также полной отделкой.
Застройка на ул. Цесу 7 состоит из двух зданий, соединенных подземной парковкой на 30 мест и наземной – на 6 мест. В зданиях будут располагаться 32 квартиры площадью от 56 м2 до 130 м2. В каждой из них будут просторные террасы или уютные балконы. Общая жилая площадь составит 2400 м2, под коммерческую деятельность будет отведено 300 м2.
Застройка на ул. Цесу 9 находится в стадии возведения. В нее будут входить два здания с 67-ю апартаментами и торговыми помещениями на первом этаже. Размеры апартаментов – от стильных студий площадью 45 м2 до просторных пентхаусов и двухуровневых квартир на 6-м и 7-м этаже площадью свыше 130 м2. Общая жилая площадь составит 4294 м2. В 7-этажном здании будет подземная парковка и выход к дополнительной стоянке, которые обеспечат минимум одним парковочным местом каждую из квартир.
CĒSU TERRACES гордится озелененными и благоустроенными территориями внутренних дворов. Это настоящий оазис тишины и покоя в городской суете!
Проект находится на этапе строительства.
Расположение
Тихая и спокойная улица Цесу находится в центре Риги, рядом с главной улицей города – Бривибас. Прекрасно развитая инфраструктура, удобная транспортная сеть, целый ряд достопримечательностей в шаговой доступности – всё это, в совокупности, превращает данную территорию в прекрасное место для жилья, а также удачный объект инвестиций.
Офисный и жилой дом с кинотеатром(в 1933 году.-1935.) arh. Альфред Карр, Курт Betge,
реконструирован в 2003 году.год, arh. Висвалдис Сарма, Иоанн Норде.
Бывший широкоформатный кинотеатр «Айна».
Зрителей в зале было 547 мест.
“Kanonisks” функционализм образец. Многофункциональная здание располагается на узкой Старой улице. С окружающей исторической застройкой kontrastējošais объем, однако, хорошо вписывается в экологических условий, перекликаясь с рядом существующих Латышский Акций банка здание (улицы Калькю № 13). Фасад центральной части освещаются с iestiklotiem лестничных erkeriem заблокированные балконом ленты. В отделке фасада используется искусственный камень, плиты.
Kalpaka Park Residence
KALPAKA PARK RESIDENCE на бульваре Калпака 7 — это жилое и офисное здание, которое находится в т.н. бульварном кольце Риги, для которого характерна архитектура югендстиля. Здание состоит из двух частей — «старое» здание было построено в 1874-1879 г., и автор его проекта — первый профессиональный латышский архитектор Я.Ф.Бауманис. В 2004 году было закончена реставрация старого здания и строительство нового крыла здания. Сейчас в здании 34 квартиры и офисы. В здании работают администраторы (Concierge), а также предлагается целый набор услуг для удобств и комфорта арендаторов дома.
В этом прекрасном здании сдаются квартиры и офисы. Общая арендуемая площадь здания — 2 976 м2.
CITY STAR LOFTS располагается в полностью реконструированном историческом здании – памятнике культуры Риги.
Это небольшой, но красивый и высококачественный жилой проект с 5-ю апартаментами и офисом на первом этаже.
Изначально скромный, но уютный домик был построен в начале 20-го века как часть старой фабрики, где жили владельцы и работники производства. .
Сегодня же, после полноценной реконструкции, CITY STAR LOFTS предлагает вашему вниманию 5 современных апартаментов с эксклюзивным дизайном и всеми удобствами. Качество гарантировано лучшими материалами на рынке.
Две просторные квартиры: 2 спальни, площадь 61 м2
Две более компактные квартиры: 1 спальня, площадь 55,6 м2
Верхний этаж занимает уютная и просторная мансардная квартира стильного дизайна на две спальни.
Общая площадь составляет около 130 м2.
Проект находится на этапе строительства.
Расположение
Тихая и спокойная улица Цесу находится в центре Риги, рядом с главной улицей города – Бривибас. Прекрасно развитая инфраструктура, удобное транспортное движение, целый ряд достопримечательностей в шаговой доступности – все это в совокупности превращает данную территорию в прекрасное место для жилья и удачный объект инвестиций.