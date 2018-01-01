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Недвижимость Manufaktūra

Рига, Латвия
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О комплексе

Мануфактура - один из самых быстрорастущих бизнес-парков в нашем портфолио. На территории отеля расположено множество предприятий из различных отраслей промышленности, которые работают в области полиграфии, производства мебели, продажи товаров для велоспорта и мотоспорта. Предлагаемые помещения подходят для тех, кто ищет помещения для офисных нужд, а также для предпринимателей, которые планируют начать производство, продавать товары или хранить их на складе. Арендная плата определяется в зависимости от основного назначения помещения и необходимости индивидуализации помещения. Доступная площадь составляет от 10 м2 до 2 500 м2 и более. Общая площадь недвижимости 32 000 м2. Уникальные помещения доступны с отдельным входом на втором этаже.
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Недвижимость Manufaktūra
Рига, Латвия
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Другие комплексы
Villa Milia
Villa Milia
Юрмала, Латвия
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Villa Milia Jurmala Дополнительная информация Концепция Связь поколений, связь времен, память о великих людях, вершивших свою историю жизни и оставивших вклад в истории города, страны и мира. Это то, что важно сохранить в памяти, в жизни и передать это важное дальше по эстафете поколений. Ностальгия по великому времени Латвии начала 20 века с ее экономическим ростом и прекрасными, светлыми людьми, жившими в то время. Людьми, для которых слова: «я делаю это для своей Родины!» были не пустым звуком. Так возникла идея создать новое прочтение знаменитой Villa Benjamina и посвятить его великой женщине Эмилии Беньямин – хозяйке Villa Milia. Архитектура Архитектура и интерьеры холлов – творение звезды латвийского дизайна Зане Тетере – современная, монументальная и при этом по-юрмальски легкая и открытая. Архитектор проекта Зане Тетере обладает своим узнаваемым, современным, легким и при этом неожиданно убедительным и монументальным стилем, с акцентом на форме и особым вниманием к деталям. Архитектурная концепция – изящная, артистичная смесь последнего великого стиля – утонченного ар-деко и популярного в Юрмале 30-х годов прошлого века лаконичного функционализма. При проектировании проекта использовались новейшие технологии, самые качественные и натуральные строительные и отделочные материалы: ценные породы дерева и мрамор в отделке, кованые детали на фасаде. Центральная ось всей композиции – одинокий бонсай – прямо перед главным входом. Его элегантность подчеркивает двойная арка, словно «врата времени», обрамляющая проход к зданию. Девятиметровый дверной проем выполнен из особой термически обработанной японской сосны. Все тонкие переливы цвета, игру полутонов создают два основных материала фасада – благородный гранит цвета песчаного юрмальского пляжа и два вида мелкой стеклянной мозаики: такой же кремово-золотистой и серо-голубой, как прохладная балтийская волна. Легкости и эффектного блеска зданию придает специальная фасетная резьба на стеклянных панелях, которые ограждают балконы. Перед входом бежит, окутывает мягким звуком падающей воды, успокаивает и настраивает на философский лад маленький водопад. Если верить мудрому многовековому учению фен-шуй, падающая, «притекающая» вода приносит в дом благополучие и богатство. Интерьер Внутренняя отделка общественных помещений Villa Milia – так же выполнена с использованием редких, дорогих материалов. В помещениях холла это серебристый травертин, который иногда еще называют «молодым мрамором». На его светлом, нежном фоне ошеломляюще эффектно выделяются двери (высота входных проемов в апартаментах – 2,4 метра) и панели из цирикота, редкой, очень прочной древесины, которая отличается поразительно богатым узором. Множественность источников света от эффектной люстры до мягкой подсветки стен и номеров квартир делает предметы и детали объемными, раздвигает пространство. Расположение Месторасположение проекта – это основная составляющая любого проекта недвижимости и у Villa Milia оно особое. Villa Milia расположена по адресу: Латвия, Юрмала, проспект Дзинтару 21. Проспект Дзинтару – «золотая миля», район эксклюзивных частных вилл и элитных жилых домов - новостроек. Застройка класса люкс создает особую социальную среду: безопасность, спокойствие, респектабельность. Проспект Дзинтару – это самый центр Юрмалы, в то же время Проект находится в первой линии, в стороне от суеты. Только дюнная зона в 100 метров отделяет территорию проекта от моря. Прогулка к морю занимает всего минуту, в 3 минутах ходьбы легендарный Юрмальский парк. По соседству расположен ресторан при гостинице «Light House», в 5 минутах – концертный зал «Дзинтари» и центральная пешеходная улица Йомас. В 10 минутах езды находится самый крупный в Юрмале торговый центр с супермаркетом “Rimi” и аквапарк “Livu”. Описание Не идти на компромисс, не выбирать красота или качество, инфраструктура или уединение, современные технологии или уют - идеальный проект, именно таким мы задумали Villa Milia. Клубный проект Villa Milia (всего 15 квартир) – это образец коллекционной недвижимости, такие проекты вне конкуренции, вне рынка, они всегда востребованы и всегда в цене. Покупая апартаменты в Villa Milia, собственник вступает в клуб «LEGEND.» и пользуется всеми привилегиями и опциями инфраструктуры квартала: SPА с залом для кардио-тренировок, занятием пилатес и йогой, ресторан Memories и пляж Legend.Beach. Villa Milia позиционируется как продолжение квартала LEGEND., с той же философией, концепцией и требованиям к качеству. В доме всего три (!) этажа, в отличие от обычных для юрмальских новостроек. За счет этого высота потолков на первых двух этажах составляет 3, 50 метра, а на последнем, третьем – 3,80 м. Изначальный проект предусматривает 15 квартир, хотя потенциальные владельцы на раннем этапе строительства могу воспользоваться возможностью и, объединив квартиры, провести перепланировку. Опция для квартир первого этажа – возможность распоряжаться прилегающей территорией площадью от 50 до 150 метров, в свою очередь, преимущество пентхаузов -- крыша с маркизой, позволяющая предаваться отдыху на природе, практически не выходя из дома.
City Home
City Home
Рига, Латвия
от
€76,000
Сдача в: 2022
Агентство: REALAT real estate
City Home От 48 000 EUR (ежемесячный платеж по кредиту от 161.21* EUR) От 24 до 106 m2 | Улица Миера, 103, Рига Цель проекта – предложить высококачественную, но доступную среду для каждого, кто хочет создать место, где можно жить, отдыхать и работать – сохранив все удобства, предоставляемые центром города. В проекте 68 однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных и четырехкомнатных квартир, а также 26 наземных парковок и 63 помещения для хранения. В строительстве многоквартирного жилого комплекса используются только качественные материалы, что гарантирует достаточно толстые стены, чтобы по ночам всегда спать спокойно и не мерзнуть даже зимой. Резервируя квартиру на первом этапе строительства проекта, Вы можете выбрать отделочные материалы квартиры из предлагаемого Interbaltija ассортимента.
Tirgoņu iela 11
Tirgoņu iela 11
Рига, Латвия
от
€215,200
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Жилой дом высшего класса в Риге, улица Тиргоню 11, находится в Старой Риге, он полностью реновирован в 2015 году, в ходе которой полностью был сохранен изначальный вид фасада здания, в свою очередь квартиры и помещения магазинов были построены в соответствии со стандартами качества и удобств. Дополнительная информация: Проект квартирного здания на улице Тиргоню 11, находится в историческом центре Риги, вблизи парка. Центр Риги находится на расстоянии всего нескольких минут ходьбы. Рядом находятся уютные кафе и рестораны, театры и кинотеатры. Совсем близко находится изысканный торговый центр "Galerija centrs", Рижская Центральная железно-дорожная станция и международный автовокзал, аэропорт “Rīga” находится в 15 минутах езды. Старая Рига как самая престижная часть города Риги была дополнена квартирами, которые соответствуют самым высоким стандартам качества и удобств. Для удобства жителей установлен лифт. Спокойствие и тишину Старой Риги дополняет великолепный вид на Церковь Петра, Домскую церковь и ее площадь и Ратушную площадь. Квартиры полностью соответствуют современным функциональным требованиям и имеют продуманную и рациональную планировку. Покупателям предлагается приобрести квартиры с полной внутренней отделкой. В каждой квартире установлены счетчики, показатели которых обслуживающая компания может считать удаленно. Место расположения здания позволяет пешком в течение пяти минут достичь самые важные государственные учреждения и крупные банки, т/ц „Galerija Centrs”, а также любимые рестораны и кафе Старой Риги.
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