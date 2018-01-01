P83 biroju centrs

Офисное здание P83 представляет собой современный пятиэтажный офисный комплекс общей арендуемой площадью 4560 м2. На протяжении всего процесса проектирования и строительства объекта особое внимание уделялось качеству строительных работ и материалов при использовании современных строительных технологий, которые обеспечивают дополнительный комфорт и снижают эксплуатационные расходы.
Параметры объекта
Год сдачи
2018
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Удачное расположение, класический стиль, от привлекательно простого до оригинально изысканого - всё это можно сказать о доме Сколас 9.
Офисные помещения площадью от 50 до 140 м2 расположены на нижних этажах и имеют различные планировки и разнообразный стиль отделки. Домофон, сигнализация, встроиная кухня с техникой, интернет и телефонные линии все для вашего комфорта и работы. Квартиры расположены на верхних этажах площадью от 50 до 160 кв.м., автономное отопление, телевидение, интернет, сигнализация, кухня с встроенной техникой, подогрев пола в ванной. По индивидуальному заказу возможна полная, либо частичная мебелировка. Некоторые квартиры оборудованны кондиционером. Имеются так же апартаменты с эксклюзивным ремонтом: паркет, встроенная мебель из настоящего дерева, просторная кухня с техникой, террассы, а так же оснощены сауной, джакузи, камином, подогревом пола в ванной.
Офисов и центра "Barona Kvartals" представляет собой комплекс с общей офисов и магазинов площадью более 50 000 кв.м., расположен в центре города и имеет легкий доступ к государственным и частным транспортом. Для удобства клиентов "Barona Kvartals" комплекс строений девять лифтов, а также подземный гараж и много наземная парковка, где вы и ваши клиенты смогут припарковать бесплатно aвтомобили.пространственный могут быть настроены в соответствии с потребностями клиентов. Автономное газовое отопление, вентиляция и система кондиционирования воздуха.
В здании бюро капитально реконструирован один из корпусов бывшего завода VEF, для которого в ходе реновации дополнительно пристроены 2 этажа. Формируя бюроб большая стоимость обращена на эргономичность,функциональность и естественность. Здание оборудовано противопожарной и охранной сигнализацией, альтернативным отоплением газа, лифтом, фиксированной телефонией и интернетом. На территории вокруг здания созданы одногодичные и вечнозеленые насаждения с оформлением декоративных камней.Здание охраняет дежурный круглосуточный надзиратель.
На первых двух этажах здания в первых сохранены исторические ценности - стены кирпичей, высокий потолок с открытыми коммуникациями - в соединении с деревом и стеклом. Проект удачно вписывается в историческую застройку территорию завода VEF . Во внутренней и во внешней выделке успешно объединены исторические и современные материалы.
Цена за 1м2. - 15Евро
Общая арендуемая площадь - 1154.10м2.