Недвижимость Kalnciema Biznesa parks

Благоустроенное, полностью настраиваемое офисное помещение для нужд вашего бизнеса
24-часовая охрана и контроль доступа
Высокоскоростной оптический интернет
Просторная парковка для сотрудников и гостей вашей компании
55 га. Отличное место для вашего логистического и промышленного строительства. Земля с развитой инфраструктурой.
ЛОГИСТИКА
Идеальное расположение на A5/A8, а также встроенная инфраструктура и сети бытовой канализации делают DOMMO PARK идеальным для логистических операций, распределительных центров и / или региональных узлов цепочки поставок.
ЦЕНТРЫ НАПОЛНЕНИЯ
DommoPark-правильный выбор для тех, кто ищет огромное развитие региональных центров обработки/распределения и центров выполнения заказов, обслуживающих такие компании электронной коммерции, как Amazon, Jingdong, Alibaba, eBay, Rakuten, B2W, Zalando и другие.
ПРОИЗВОДСТВО
DommoPark приветствует тяжелое и легкое производство, испытательный/ремонтный центр R&D со встроенными офисными помещениями и складами.
Мануфактура - один из самых быстрорастущих бизнес-парков в нашем портфолио. На территории отеля расположено множество предприятий из различных отраслей промышленности, которые работают в области полиграфии, производства мебели, продажи товаров для велоспорта и мотоспорта.
Предлагаемые помещения подходят для тех, кто ищет помещения для офисных нужд, а также для предпринимателей, которые планируют начать производство, продавать товары или хранить их на складе.
Арендная плата определяется в зависимости от основного назначения помещения и необходимости индивидуализации помещения.
Доступная площадь составляет от 10 м2 до 2 500 м2 и более. Общая площадь недвижимости 32 000 м2. Уникальные помещения доступны с отдельным входом на втором этаже.
Новинка в Пурвциемсе!
Новый проект Safrāns строится в ближнем Пурвциемсе, на улице Жагату, 7.
Дополнительная информация
В девятиэтажном здании будет 81 квартира. В продаже - одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры комфорт-класса площадью от 31 до 88 м2 с полной отделкой. В здании будет две лестничные клетки, на подвальном этаже - помещения для хранения вещей.