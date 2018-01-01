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Недвижимость Kalnciema Biznesa parks

Рига, Латвия
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О комплексе

Благоустроенное, полностью настраиваемое офисное помещение для нужд вашего бизнеса 24-часовая охрана и контроль доступа Высокоскоростной оптический интернет Просторная парковка для сотрудников и гостей вашей компании
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Недвижимость Kalnciema Biznesa parks
Рига, Латвия
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Другие комплексы
Dommo Park
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Сдача в: 2007
Агентство: REALAT real estate
55 га. Отличное место для вашего логистического и промышленного строительства. Земля с развитой инфраструктурой. ЛОГИСТИКА Идеальное расположение на A5/A8, а также встроенная инфраструктура и сети бытовой канализации делают DOMMO PARK идеальным для логистических операций, распределительных центров и / или региональных узлов цепочки поставок. ЦЕНТРЫ НАПОЛНЕНИЯ DommoPark-правильный выбор для тех, кто ищет огромное развитие региональных центров обработки/распределения и центров выполнения заказов, обслуживающих такие компании электронной коммерции, как Amazon, Jingdong, Alibaba, eBay, Rakuten, B2W, Zalando и другие. ПРОИЗВОДСТВО DommoPark приветствует тяжелое и легкое производство, испытательный/ремонтный центр R&D со встроенными офисными помещениями и складами.
Manufaktūra
Manufaktūra
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Агентство: REALAT real estate
Мануфактура - один из самых быстрорастущих бизнес-парков в нашем портфолио. На территории отеля расположено множество предприятий из различных отраслей промышленности, которые работают в области полиграфии, производства мебели, продажи товаров для велоспорта и мотоспорта. Предлагаемые помещения подходят для тех, кто ищет помещения для офисных нужд, а также для предпринимателей, которые планируют начать производство, продавать товары или хранить их на складе. Арендная плата определяется в зависимости от основного назначения помещения и необходимости индивидуализации помещения. Доступная площадь составляет от 10 м2 до 2 500 м2 и более. Общая площадь недвижимости 32 000 м2. Уникальные помещения доступны с отдельным входом на втором этаже.
Safrāns
Safrāns
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от
€60,700
Сдача в: 2022
Агентство: REALAT real estate
Новинка в Пурвциемсе! Новый проект Safrāns строится в ближнем Пурвциемсе, на улице Жагату, 7. Дополнительная информация В девятиэтажном здании будет 81 квартира. В продаже - одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры комфорт-класса площадью от 31 до 88 м2 с полной отделкой. В здании будет две лестничные клетки, на подвальном этаже - помещения для хранения вещей.
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