Бизнес-центр Центр Тербатас

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Эксклюзивное здание бюро. Помещение находятся в перекрестке улицы Тербатес и Ласплеса. Здание оборудовано подземной автостоянкой и надземной.
Каждое помещение оборудовано кондиционером воздуха, 2 лифтами, а также здание охраняется как и видеонаблюдением, так и физической охраной 24/7 В бюро можно попасть только с картами читателя.У здания есть свой котел газа, который сэконмит платату за отопление.
Любые помещения возможно преобразовать и приспособить по желанию клиента. Для каждых помещений установлены свои счётчик.
Цена за 1кв/м. за 12Евро, дополнительно к плате за аренду нужно платить PVN,, коммунальные платежи и плата обработки. Оборудование:
Доступен скоростной интернет, большая мощность электричество, сигнализация.
Место нахождения и окрестность: соседний магазины, и кафе, движение удобного общественного транспорта, удобное движение, большой поток пешеходов.
Характеристики объекта
Параметры объекта
Год сдачи
2008
Местонахождение на карте
Рига, Латвия
Образование
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