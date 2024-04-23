Бизнес-центр Центр Тербатас

Эксклюзивное здание бюро. Помещение находятся в перекрестке улицы Тербатес и Ласплеса. Здание оборудовано подземной автостоянкой и надземной. Каждое помещение оборудовано кондиционером воздуха, 2 лифтами, а также здание охраняется как и видеонаблюдением, так и физической охраной 24/7 В бюро можно попасть только с картами читателя.У здания есть свой котел газа, который сэконмит платату за отопление. Любые помещения возможно преобразовать и приспособить по желанию клиента. Для каждых помещений установлены свои счётчик. Цена за 1кв/м. за 12Евро, дополнительно к плате за аренду нужно платить PVN,, коммунальные платежи и плата обработки. Оборудование: Доступен скоростной интернет, большая мощность электричество, сигнализация. Место нахождения и окрестность: соседний магазины, и кафе, движение удобного общественного транспорта, удобное движение, большой поток пешеходов.