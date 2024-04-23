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Бизнес-центр Центр Тербатас

Рига, Латвия
от
$11,02 млн
;
8
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ID: 35089
ID новостройки на Realting
In CRM: 287
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 02.04.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Латвия
  • Город
    Рига
  • Адрес
    Terbatas iela, 30

О комплексе

Эксклюзивное здание бюро. Помещение находятся в перекрестке улицы Тербатес и Ласплеса. Здание оборудовано подземной автостоянкой и надземной. Каждое помещение оборудовано кондиционером воздуха, 2 лифтами, а также здание охраняется как и видеонаблюдением, так и физической охраной 24/7 В бюро можно попасть только с картами читателя.У здания есть свой котел газа, который сэконмит платату за отопление. Любые помещения возможно преобразовать и приспособить по желанию клиента. Для каждых помещений установлены свои счётчик. Цена за 1кв/м. за 12Евро, дополнительно к плате за аренду нужно платить PVN,, коммунальные платежи и плата обработки. Оборудование: Доступен скоростной интернет, большая мощность электричество, сигнализация. Место нахождения и окрестность: соседний магазины, и кафе, движение удобного общественного транспорта, удобное движение, большой поток пешеходов.

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2008

Местонахождение на карте

Рига, Латвия
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Бизнес-центр Центр Тербатас
Рига, Латвия
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$11,02 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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