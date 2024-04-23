Бизнес-центр SATEKLES BIZNESA CENTRS

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Офисы класса А нового поколения
Satekles biznesa centrs — это открытый в 2025 году устойчивый офис-комплекс класса А, удостоенный высшего сертификата BREEAM Outstanding. Он создан для дальновидных компаний, ценящих бескомпромиссное качество, энергоэффективность и передовую рабочую среду.
Преимущества и оснащение:
Гибкость пространств: Офисные площади со свободной планировкой, отделкой премиум-класса и передовыми технологиями.
Благополучие: Благоустроенные зеленые зоны и террасы для отдыха сотрудников и продуктивного взаимодействия.
Стратегическая локация: Расположение в центральном деловом районе Риги, прямо напротив ТЦ "Origo" и развивающегося узла "Rail Baltica".
Инфраструктура: В пешей доступности Старая Рига, общественный транспорт и парки; аэропорт находится всего в 20 минутах езды.
Местонахождение на карте
Рига, Латвия
Образование
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