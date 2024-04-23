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Бизнес-центр SATEKLES BIZNESA CENTRS

Рига, Латвия
от
$4,652
;
16
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ID: 37939
ID новостройки на Realting
In CRM: 1555
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 03.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Латвия
  • Город
    Рига
  • Адрес
    улица Сатеклес, 1

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

О комплексе

Офисы класса А нового поколения Satekles biznesa centrs — это открытый в 2025 году устойчивый офис-комплекс класса А, удостоенный высшего сертификата BREEAM Outstanding. Он создан для дальновидных компаний, ценящих бескомпромиссное качество, энергоэффективность и передовую рабочую среду. Преимущества и оснащение: Гибкость пространств: Офисные площади со свободной планировкой, отделкой премиум-класса и передовыми технологиями. Благополучие: Благоустроенные зеленые зоны и террасы для отдыха сотрудников и продуктивного взаимодействия. Стратегическая локация: Расположение в центральном деловом районе Риги, прямо напротив ТЦ "Origo" и развивающегося узла "Rail Baltica". Инфраструктура: В пешей доступности Старая Рига, общественный транспорт и парки; аэропорт находится всего в 20 минутах езды.

Местонахождение на карте

Рига, Латвия
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Бизнес-центр SATEKLES BIZNESA CENTRS
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от
$4,652
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