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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Латвии

Рига
90
Юрмала
79
Marupes pagasts
11
Marupe
11
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183 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 49 м²
Этаж 7/7
Квартира в новом 7-этажном доме с лифтом, расположенном в приятной локации - "Upīša pasāža"…
$736
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 3 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Этаж 3/3
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$1,893
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 54 м²
Этаж 3/5
Дом и экстры дома - все коммуникации, все удобства, окна на обе стороны, закрытая лестничная…
$433
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 39 м²
Этаж 1/2
Сдаю в аренду светлую и экономичную 2-комнатную квартиру в самом центре Агенскалнса. Квартир…
$450
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 4/7
Сдаётся в долгосрочную аренду просторная двухкомнатная квартира в отличном месте с хорошей п…
$589
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 86 м²
Этаж 2
Сдается четырёхкомнатная квартира с двумя террасами в проекте "KRŪZES NAMS" в элитном районе…
$2,706
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 140 м²
Этаж 3/4
Предлагаем на аренду просторную квартиру в новом проекте в самом сердце Юрмалы, буквально в …
$13,014
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 2/2
Сдаю в аренду светлую и экономичную 2-комнатную квартиру в самом центре Агенскалнса. Квартир…
$450
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 116 м²
Этаж 1
Предлагается в долгосрочную аренду просторная трехкомнатная квартира в центре Юрмалы – Дзинт…
$1,107
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1
Квартира на аренду в новом проекте "Admirāļu osta" на берегу реки в Булдури, Юрмала.Квартира…
$1,299
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 132 м²
Этаж 2
Предлагается в долгосрочную аренду просторная трехкомнатная квартира у моря в Дзинтари! Экск…
$3,908
в месяц
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Квартира 1 комната в Рига, Латвия
Квартира 1 комната
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/3
Сдается просторная квартира после ремонта в индустриальном стиле. Находится в обустроенном к…
$460
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 132 м²
Этаж 2
Долгосрочная аренда - 3500 евро/мес. Эксклюзивная квартира терассой на морскую сторону. Здан…
$3,818
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 3/4
Сдается полностью оборудованная квартира в отреставрированном доме, рядом с центром, всего в…
$824
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 1
На аренду предлагается квартира в жилом комплексе Турайдас Квартал.Общая площадь 111.4кв.м, …
$1,299
в месяц
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Уютная квартира-студия в центре Риги в Рига, Латвия
Уютная квартира-студия в центре Риги
Рига, Латвия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 6/6
Сдается уютная, светлая, теплая 1-комнатная квартира - студия в реновированном доме в центре…
$443
в месяц
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B GROUP
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Этаж 1
Предлагается в долгосрочную аренду квартира в центре Юрмалы, в Дзинтари, в комплексе «Юрмаль…
$1,949
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 155 м²
Этаж 3
В долгосрочную аренду предлагается четырехкомнатная квартира с видом на море - в Пумпури!Ква…
$2,005
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Этаж 2
На аренду предлагается квартира в новом комплексе в центре Юрмалы-Дзинтари. В квартире холл,…
$2,598
в месяц
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Квартира 5 комнат в Рига, Латвия
Квартира 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Этаж 7/24
Полностью меблирована и оборудована, в отличном состоянии, готова к немедленному комфортному…
$1,040
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 2
В долгосрочную аренду предлагается квартира в современном жилом комплексе «Турайдас Кварталс…
$1,228
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
Меблированная 2-этажная 3-комнатная квартира в аренду в Агенскалнсе, по адресу Valentīna iel…
$915
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 143 м²
Этаж 4
К аренде предлагается квартира – пентхаус в малоквартирном доме клубного типа. В просторной …
$1,573
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 88 м²
Этаж 1
На долгосрочную аренду предлагается новая квартира в проекте "ELEGIA", который находится в п…
$1,451
в месяц
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Квартира 1 комната в Рига, Латвия
Квартира 1 комната
Рига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/3
Светлая однокомнатная квартира для пары свободна. Новый проект, однокомнатная квартира с жи…
$468
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 107 м²
Этаж 4/6
Предлагается в долгосрочную аренду трехкомнатная квартира в центре Риги. Квартира расположе…
$1,103
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Этаж 2
В в долгосрочную аренду предлагается квартира в проекте "CLUB 10" в элитном районе Юрмалы, Б…
$1,190
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Квартира 3 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 3 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Этаж 3/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$1,052
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Этаж 4/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$1,420
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 1
В долгосрочную аренду предлагается квартира в современном жилом комплексе «Турайдас Кварталс…
$1,228
в месяц
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Параметры недвижимости в Латвии

с террасой