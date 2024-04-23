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Бизнес-центр Рижский технологический парк

Рига, Латвия
от
$1,678
;
40
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ID: 38103
ID новостройки на Realting
In CRM: 1556
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 18.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Латвия
  • Город
    Рига
  • Адрес
    Pulka iela, 3 k 9

О комплексе

Латвийский технологический парк (LTP) — это центр науки, исследований и наукоемких предприятий в Пардаугаве. Он действует как инновационная среда и бизнес-инкубатор, объединяющий стартапы, исследовательские лаборатории и современную инфраструктуру в сфере ИТ и инженерных наук. Основные преимущества и среда: Стратегическое расположение: Парк расположен в развитом районе Пардаугавы (между улицами Даугавгривас и Слокас), в непосредственной близости от студенческого городка РТУ и ведущих научно-исследовательских институтов. Среда инноваций и синергии: Здесь исторически и практически концентрируются компании и институты, занимающиеся разработкой новых продуктов, биоматериалов, 3D-технологий (таких как бренд Mass Portal) и умной инженерии. Многофункциональная инфраструктура: Комплекс зданий LTP предлагает гибкие конфигурации помещений – от современных, частично меблированных офисов типа "open-space" и переговорных до специализированных мастерских, лабораторий и складов. Исторический шарм и современность: В помещениях успешно сочетаются современные технические решения (вентиляция, освещение, энергоэффективность) с элементами архитектурного индустриального наследия (аутентичные кирпичные арки, высокие потолки). Эта среда обеспечивает отличную почву для компаний в сфере высоких технологий, ИТ и творческих индустрий, которым необходим не просто офис, а функциональная рабочая среда для развития и прототипирования.

Местонахождение на карте

Рига, Латвия
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

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