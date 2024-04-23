Бизнес-центр Рижский технологический парк

Латвийский технологический парк (LTP) — это центр науки, исследований и наукоемких предприятий в Пардаугаве. Он действует как инновационная среда и бизнес-инкубатор, объединяющий стартапы, исследовательские лаборатории и современную инфраструктуру в сфере ИТ и инженерных наук. Основные преимущества и среда: Стратегическое расположение: Парк расположен в развитом районе Пардаугавы (между улицами Даугавгривас и Слокас), в непосредственной близости от студенческого городка РТУ и ведущих научно-исследовательских институтов. Среда инноваций и синергии: Здесь исторически и практически концентрируются компании и институты, занимающиеся разработкой новых продуктов, биоматериалов, 3D-технологий (таких как бренд Mass Portal) и умной инженерии. Многофункциональная инфраструктура: Комплекс зданий LTP предлагает гибкие конфигурации помещений – от современных, частично меблированных офисов типа "open-space" и переговорных до специализированных мастерских, лабораторий и складов. Исторический шарм и современность: В помещениях успешно сочетаются современные технические решения (вентиляция, освещение, энергоэффективность) с элементами архитектурного индустриального наследия (аутентичные кирпичные арки, высокие потолки). Эта среда обеспечивает отличную почву для компаний в сфере высоких технологий, ИТ и творческих индустрий, которым необходим не просто офис, а функциональная рабочая среда для развития и прототипирования.