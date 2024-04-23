Бизнес-центр BC Dzelzavas 117

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Бизнес-центр на улице Дзелзавас 117 является одним из самых узнаваемых деловых комплексов класса B в Пурвциемсе, предлагая стабильную и упорядоченную рабочую среду. Здание расположено в стратегически выгодном месте, обеспечивая отличную видимость и удобный доступ со всех главных магистралей города. Проект идеально подходит для компаний, которые ценят высокую функциональность в сочетании с разумными расходами на содержание.
Планировка помещений гибкая, что позволяет создавать как офисы открытого типа, так и отдельные рабочие кабинеты в соответствии со спецификой клиента. Для удобства арендаторов здание оснащено современными системами вентиляции и кондиционирования, обеспечивающими приятный микроклимат в любой сезон. Безопасность гарантируется круглосуточной физической охраной, видеонаблюдением и системой контроля доступа. Одним из главных преимуществ комплекса является просторная парковка, доступная как для сотрудников, так и для клиентов.
На первом этаже расположены уютное кафе и различные поставщики услуг, что облегчает повседневный быт сотрудников. Окружающая инфраструктура отлично развита – в непосредственной близости находятся остановки общественного транспорта, торговые центры и рестораны для обеда. Бизнес-центр отличается профессиональным управлением и оперативной технической поддержкой по повседневным вопросам. Это среда, где эффективность бизнеса встречается с удобной локацией и продуманным сервисом. Дзелзавас 117 – это дальновидный выбор для долгосрочного развития компании и благополучия сотрудников.
Местонахождение на карте
Рига, Латвия
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
