Программы иммиграции в Латвии

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ВНЖ
ВНЖ Латвии за инвестиции
ВНЖ Латвии за инвестиции
Латвия Латвия
от
$3,539
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 3 месяцев
Латвийская Республика является страной-членом Европейского Союза и участником Шенгенского Соглашения. Вид на жительство в Латвии предусматривает безвизовое посещение любой страны Шенгенского Соглашения. Временный вид на жительство сроком на пять лет предполагает пребывание на территории Л…
Иммиграционный консультант
AS "PADVA, PARINOV UN PARTNERI"
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