Недвижимость Alfrēda apartamenti

Люкс апартаменты «Альфреда». Откройте для себя Северный Париж!
В двух шагах от исторического центра Риги мы бережно отреставрировали один из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и превратили его в клубный жилой дом класса «люкс». Теперь вы можете купить элитную квартиру в одном из самых уютных уголков Северной Европы, в городе с многовековой историей и богатыми культурными традициями.
36 роскошных апартаментов свободной планировки с каминами и балкончиками уже ждут своих владельцев. Эти квартиры позволят вам воплотить в жизнь свое представление о красоте и комфорте, реализовать любой дизайнерский замысел. В доме предусмотрено все для вашего удобства и эстетического удовольствия.
На улицах и кварталах, окружающих дом «Альфреда», для вас открыто множество магазинов и ресторанов, салоны красоты и спортивные центры, торговые и развлекательные заведения. Всего в 10 минутах от дома – исторический центр Старая Рига, в 5 минутах – центральный городской вокзал, а совсем рядом – великолепные городские парки, Рижский цирк и Латвийская национальная опера.
Ищете место для спокойного отдыха? Всего в 25 километрах от Риги расположен приморский город-курорт Юрмала с великолепными белыми пляжами, где можно насладиться природой, поправить здоровье и испробовать все виды активного досуга.
Наслаждайтесь жизнью в самом сердце спокойного, благородного города, который откроет для вас окно в Европу и подарит множество новых возможностей!
Параметры объекта
Год сдачи
2019
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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"Rēdera nami" - это полностью отремонтированный трехэтажный комплекс на берегу Даугавы с 78 квартирами, в нескольких минутах ходьбы от Старого города.
Дополнительная информация
Близость реки и солнечного двора с изогнутыми и зелеными насаждениями и перголами из дерева, вырезанными и обработанными с моря, позволяет почувствовать себя у моря. Посреди двора будет надежный смотритель - миниатюрный маяк, который всегда будет ждать большого и маленького жильца.
Новый дом на Стабу,100
Стабу,100 расположен в тихом, живописном уголке центра Риги. Дом выделяют каркас из монолитного бетона, высокие показатели энергоэффективности и стильный современный дизайн со стеклянным эркером, лоджиями и панелями из декоративного бетона в виде брызгов шампанского.
Цены от 1 580 евро/м². Гибкие условия сделки - предлагаем рассрочку или скидку. Оплачиваем оценку для банка.
Дополнительная информация
Здание имеет семь этажей, 33 квартиры и два коммерческих помещения общей площадью 243м². Установлен лифт. Начиная с 4 этажа открываются красивые виды на Старый город. С другой стороны - романтический вид на крыши исторического центра Риги.
В проекте предусмотрены уютные одно-, двух-, трех-, и четырёх- комнатные квартиры площадью от 41 до 131м². Трехкамерные стеклопакеты в окнах эффективно сохраняют тепло и предохраняют от шума. Все квартиры с полной внутренней отделкой. Максимально используются натуральные материалы. В ванных подогреваемые полы, сантехника известных брендов. проведён интернет.
Для комфорта жильцов предусмотрена электронная система учета коммунальных услуг.
Внутренний двор имеет ограждение, хорошо освещен и озеленен. На благоустроенной территории оборудована детская игровая площадка, парковочные места для автомобилей и велопарковка.
Строительство дома начато летом 2018 года.
Логистический парк Румбула - это современный индустриальный парк класса "А", построенный с использованием энергоэффективных строительных материалов и методов в соответствии с высочайшими стандартами SIRIN Development, которые включают инновационные инженерные решения, создающие оптимальные условия труда и экономящие коммунальные расходы. Все здания имеют сертификат BREEAM.
Логистический парк Румбула развивается в отличном месте с удобным сообщением с национальными дорогами A4, A5, A6 и A7, что делает его идеальным для компаний, работающих как на территории Латвии, так и в других странах Балтии.
Завершены две первые очереди парка, предлагающие склады класса А и офисные помещения. Третья очередь находится в стадии строительства и планируется завершить летом 2023 года.