Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Коммерческая
  4. Производство

Производственные помещения в Латвии

;
Рига
4
Производство Удалить
Очистить
9 объектов найдено
Производство 700 м² в Stopinu pagasts, Латвия
Производство 700 м²
Stopinu pagasts, Латвия
Площадь 700 м²
Этаж 2/2
Предлагаем новое производственно- складское помещение в Улброке.Удобное транспортное сообщен…
$814,672
Оставить заявку
Производство 7 400 м² в Рига, Латвия
Производство 7 400 м²
Рига, Латвия
Площадь 7 400 м²
Предлагаем на продажу комплекс складских и производственных помещений. Общая площадь зда…
$4,19 млн
Оставить заявку
Производство 3 876 м² в Рига, Латвия
Производство 3 876 м²
Рига, Латвия
Площадь 3 876 м²
$659,123
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Производство 380 м² в Eimuri, Латвия
Производство 380 м²
Eimuri, Латвия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 380 м²
Продаётся идеальное хозяйство 3, 2 Гектара в перспективной зоне развития между Адажи и Царни…
$328,846
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Metropolis Group
Языки общения
English, Русский
Производство 4 652 м² в Krapes pagasts, Латвия
Производство 4 652 м²
Krapes pagasts, Латвия
Число комнат 15
Площадь 4 652 м²
Количество этажей 3
$542,515
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Производство 5 197 м² в Рига, Латвия
Производство 5 197 м²
Рига, Латвия
Площадь 5 197 м²
Инвестиционный обьект на улице Brivibas 193. Два земельных участка общей площадью 15334 м2 …
$2,98 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Metropolis Group
Языки общения
English, Русский
TekceTekce
Производство 5 346 м² в Рига, Латвия
Производство 5 346 м²
Рига, Латвия
Число комнат 13
Площадь 5 346 м²
Этаж 1/2
Продажа коммерческого объекта на улице Балта 3 Продается коммерческий объект, идеально подх…
$741,867
Оставить заявку
Производство 2 230 м² в Krogsils, Латвия
Производство 2 230 м²
Krogsils, Латвия
Площадь 2 230 м²
$815,179
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Производство 3 321 м² в Rojas pagasts, Латвия
Производство 3 321 м²
Rojas pagasts, Латвия
Число комнат 100
Площадь 3 321 м²
Количество этажей 5
$313,054
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu

Типы недвижимости в Латвии

коммерческая недвижимость
отели
офисы
доходные дома
инвестиционная недвижимость
магазины
Realting.com
Перейти