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Lāčplēša iela 18

Рига, Латвия
от
€250
;
10
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О комплексе

Lāčplēša iela 18 1906. Иоанн Ольха Одним из первых зданий в Риге в вертикальном модерн форма языка, особенностей фасада в архитектуре. Фасад украшен изысканным ornamentāliem рельефах. Zelmiņus гребни выразительные фигуральные композиции зданий югендстиля в декоративной отделке распределенных женщины и мужчины figurālo группы.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2019
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Lāčplēša iela 18
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от
€250
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Рига, Латвия
от
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Сдача в: 1910
Агентство: REALAT real estate
В аренду дом с магазинами на улице Бривибас нет. 100 (х этажные дом), построенный в 1895 году.г., архитектор Г. Krons и в аренду дом с магазином на улице Бривибас нет. 100 (пятиэтажное дом), построенный в 1910 году.г., архитектор К. Ю. Фелско, бывший промышленник Хейнрихом Gābes (Gaabe) имущества. В аренду дом с магазинами на улице Бривибас нет. 102 построен в 1902 году.г., архитектор техник I. Devendruss; бывший Radvila дом, 30. в конце владелец Янис Петух u. c. [источник: R. Zalcmanis "Неизвестная Рига"].
Многоквартирный жилой дом BIWI MINI
Многоквартирный жилой дом BIWI MINI
Salaspils pagasts, Латвия
от
€14,500
Сдача в: 2023
Застройщик: Vithaus
BIWI MINI - это отдельная жилая коробка, способная обеспечить комфортный отдых и рабочее пространство в любом месте. В оборудованной технологической капсуле BIWI MINI установлены две кровати, ванная комната с душем, шкаф для одежды, встроенное программное обеспечение BIWI. Характеристики: ЗОНА ЗДОРОВЬЯ: 6,90 м2 ПОЛЕЗНАЯ ОБЛАСТЬ: 5,20 м2 РАЗМЕРЫ (HxWxL): 2,3 × 2,9 × 3 m ВЕС МОДУЛЯ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА: до 2500 кг Как использовать BIWI: 1. Во время различных спортивных мероприятий, концертов, фестивалей, выставок. 2. Международный аэропорт: Поскольку между рейсами часто возникают большие разрывы, чтобы уменьшить количество пассажиров, которые временно задерживаются в аэропорту, альтернативная служба отдыха может быть предложена для комфортного ожидания своих рейсов. 3. Организация мини-отелей рядом со всеми достопримечательностями штата. 4. На берегу моря: Рядом с основными городскими пляжами, для временного отдыха туристов и отдыхающих на берегу моря, для переодевания, сна, посещения туалета, принятия душа, еды, расслабляющая или комфортная работа в дневное время. 5. Дополнительный сектор для индустрии гостеприимства: установите BIWI на крышах небоскребов, для любителей красивых восходов и закатов. 6. Активный отдых - создание специализированных мест для отдыха с мини-корпус BIWI: a. Организация специализированных мест для отдыха с мини-домами BIWI. b. Национальные парки со своей экосистемой могут использовать автономный дом BIWI. c. Временное размещение для туристов, которые предпочитают пешеходные тропы в дикой природе. d. Временное размещение для спортсменов по беговым велосипедам. e. В портовых городах в местах, где припаркованы яхты. f. Для временного размещения пилотов небольших самолетов на территории частных мини-аэропортов. g. Конные клубы. h. Дом отдыха для рыбаков. i. Дом отдыха охотника. 7. Внутренний туризм: BIWI идеально подходит для комфортного внутреннего туризма коренных жителей страны. Дома BIWI можно разместить где угодно, например, рядом с существующими отелями, на территории специализированных центров отдыха, оздоровительных курортов и других туристических мест. 8. Разместите BIWI по всему миру как глобальную туристическую компанию для поддержки мирового туризма, заполнив все основные туристические направления капсулами BIWI. Все BIWI подключены к международной системе бронирования Booking.com и другим аналогичным платформам. 9. BIWI поможет решить жилищную проблему: a. В странах с чрезвычайными ситуациями, как временное жилье для жертв. b. В странах третьего мира крайне нуждается в жилье. c. В качестве резерва для любых чрезвычайных ситуаций. Оборудование BIWI: Входная дверь с стеклопакетами, алюминиевый профиль. Витраж в спальной зоне. Окно с поворотной петлей в ванной комнате, алюминиевый профиль. 2 кровати. Гардероб для одежды и обуви с зеркалом. Дверь в ванную комнату раздвижная, алюминиевая рама, закаленное стекло. Установка, встроенная в стену с подвесным туалетом. Душ с внутренним сливом. Электрический котел, накопительный, на 50 л. Принудительная вентиляция в ванной комнате. Система вентиляции воздуха является рекуператором. Подогрев пола. Светодиодное освещение по контуру помещения: комната и ванная комната. Детектор дыма. Интернет Wi-Fi. Опции, включенные в «BIWI SMART»: Входной замок с QR-кодом для удаленной оплаты. Кондиционер. Электрическое тонирование входной двери. Нагревание витража. Кварцевая дезинфекция помещения. Интеллектуальная система управления BIWI: Контроль арендной платы; Контроль жителей; Автоматическое бронирование; Удобные формы оплаты; BIWI уборка после использования; другие варианты. Архитектура высокоуровневого встроенного программного обеспечения (программного обеспечения) BIWI SMART предоставляет следующие функции: Создание и редактирование областей размещения капсул. Создание и редактирование отдельных настроек для каждой капсулы. Регистрация пользователей в системе по номеру телефона. Прием платежей через платежные системы Visa, Mastercard, American Express, Discover, UnionPay, JCB. Пользовательский счет с информацией о текущем резервировании и возможности его продления. SMS-уведомление пользователей о приближающемся конце бронирования. Отправка отзывов об услуге. Мониторинг заказов и отказов в режиме реального времени при работе всех капсульных подсистем. Автоматический сбор и выгрузка статистики поведения пользователей на сайте и внутри капсулы. Настройка параметров системы панели управления капсулы через веб-интерфейс. Удаленное обновление прошивки капсулы. Контроль внутренних элементов капсулы: Wi-Fi роутер; Освещение; С носками; Вентиляция; Тонированное дверное стекло; С электрическим замком; Аварийная система звуковой и световой сигнализации, рекламные мониторы (опционально).
Многоквартирный жилой дом Līvzemes 26b
Многоквартирный жилой дом Līvzemes 26b
Саласпилс, Латвия
от
€270
Сдача в: 2021
Агентство: REALAT real estate
Сдаются в аренду самые современные и элегантные однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Саласпилсе. Все квартиры имеют встроенные кухни и шкафы, качественную кухонную технику. Отделка квартир очень качественными материалами - деревянный паркет, плитка, встроенная сантехника в ванных комнатах, элегантный дизайн. На трех этажах расположены 14 квартир разных планировок. В каждой квартире установлена система водяных тёплых полов, 2-х камерные стеклопакеты, продуманная система вентиляции. Проект управляется компанией развивателя. При заключении договора аренда за первый месяц и залог в объёме двух месячной аренды. Проект и окрестность Проект - новостройка, окрестности благоустроенная, приватная автостоянка, газон, пруд. Доступ по асфальтированной дороге. Дом расположен идеально- всего в 400 метрах от городского совета Саласпилса и ближайшего магазина, в 1 км от железнодорожного вокзала Саласпилса, Национального ботанического сада, 1,5 км - Саласпилсский центр здоровья. Поездка до Риги на машине всего 20 минут. Дом и экстры дома - новый проект, все коммуникации, все удобства, закрытая лестничная клетка, в подъезде код. Имущество и oтопление - индивидуальный счетчик отопления, регулируемое отопление. Удобства - мбель, душ, автостоянка Экстры - домофон. Территория - ухоженная территория, бесплатная парковка. Ремонт и градация ремонта - паркет, полы с подогревом, крашеные стены. Планировка - кухня объединена с комнатой. Санузел - санузел общий, душ. Мебель - мебелирована, новая мебель, мебель по необходимости, встроенная кухня, встроенный шкаф. Tехника - вся бытовая техника, холодильник, духовка, электрическая плита, вытяжка, стиральная машина. Коммунальные платежи - плата за обслуживание 0.7 евро за кв.м..
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