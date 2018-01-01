Недвижимость MERĶEĻA 17

О комплексе

На шаг ближе к дому вашей мечты. Красивые и солнечные квартиры с просторным видам на Верманский сад. Полностью отремонтированное, отреставрированное здание, построенное в 1872 году архитектором Янисом Фридрихом Бауманисом, имеет все новые коммуникации в доме, а в октябре этого года на лестнице будет проведен капитальный ремонт. Расположение дома очень хорошее и удобное, потому что оно расположено в самом центре города недалеко от Латвийского университета и Вермансого сада, где рядом с магазинами, ресторанами, и Старой Ригой в одной минуте ходьбы, а именно расположение дома облегчит повседневные проблемы, перейдя из пункта А в пункт Б. Планировка квартир очень удобная и продуманная, доступны однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры , во всех просторная кухня в сочетании с гостиной, также можно сделать гардеробную или кладовку по вашему усмотрению. Квартира имеет оригинальную высоту потолка и окна, выходящие на улицу, с широким видом на Верманский Сад. Квартиры доступны с качественным ремонтом, трехэпакетными деревянными стеклянными окнами с высокой звукоизоляцией, деревянными дверями, паркетным полом, кафельным полом в ванной комнате, окрашенными стенами, центральным отоплением, новой системой канализации и отопления, новой вентиляцией, а также совершенно новой сантехникой. Выбирайте свою бедующею квартиру с большой добавленной стоимостью. Если в случае покупки этого имущества вам потребуется дополнительное финансирование, то в сотрудничестве с крупнейшими банками Латвии мы создали специальное предложение, в котором вы сможете получать значительные скидки не только на кредитование, но и на продукты, предлагаемые другими банками. Также сопровождение при сделке, совершенно бесплатно. Для получения дополнительной информации вы можете позвонить или назначить втречу и встретиться в проекте.