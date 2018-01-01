Smilšu iela 8

Широко высокого класса, меблированные офисы, расположенные в центре Старой риги, недалеко от Домской площади.
Техническая информация:
6-этажное офисное здание
Первый этаж построен торговых площадей потребностями
В здании есть лифт
Каждый офис закрыт на кодовый замок
Кодовый замок на вход в офисное здание
Круглосуточное видео наблюдение и сигнализация
Офисы доступны меблированные по необходимости
Доступны все необходимые мебель
Площадь помещений от 100m2
Отделка:
Офисы расположены в реновированном довоенном доме
В офисных помещениях и в подъезде произведен капитальный ремонт
Место нахождения:
Расположен в сердце Риги - в старой риге рядом с домской площадью
Большой поток пешеходов
250 м на расстоянии просторная автостоянка на территории
Цена:
Цена от 7 Евро/м2
Минимальный офисы срок аренды составляет 1 год.
Если наняли только на один год, цена от 9 Евро/м2
Параметры объекта
Год сдачи
2019
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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На территории есть стоянка автомобилей закрытого типа на двух уровнях для 62 автомашин: 33 места на уровнях подвального этажа и 29 мест - на уровнях первого этажа. Всё здание обеспеченно кондиционированием воздуха и вентиляцией. Центральное отопление, радиаторы с терморегуляторами во всех помещениях. Каждое бюро обеспечено потребительским счетчиком электричества и воды. Здание обеспечено физической охраной 24/7 суток и помещениями общего пользования видео-наблюдений помещения и вокруг периметра здания. Каждый арендатор добирается обеспечен магнетической картой - ключом,для проникновения в помещения бюро. А также к каждому арендатору обеспечен подход к кухне и туалетам в каждом этаже. Балконы и просторные террасы - доступного в здании на 4., 5 и 6 в этажах. Арендаторы здания и клиенты обеспеченны с двумя скоростными лифтами. На каждом этаже открываются окна . А также каждому арендатору предлагается приспособленная и эффективная планировка бюро.
"Бривибас 171" находится на перекрёстке улиц Бривибас и Индрану, в центре города, на расстоянии 5 минутной поездки от старой Риги и недалеко от моста воздуха VEF. Здание находится в месте с хорошо развитой общественно транспортной сетью, что позволяет удобно добраться до здания со всех сторон Риги. Недалеко находится также станция железной дороги Земитаны.
Доступные площади от 273.5 kв.м. - 465 kв.м
Единство красоты и пракчичности, синтез модерна и современных технологий.
Эти фразы можно отнести к новому восмиэтажному центру, возведённому со стороны улицы Бривибас.
Главная архетектурная задача была совместить в этом здании уютные, комфортные офисы и просторные помещения с ветринами.
Помещения с ветринами площадью 870 м2 занимают три этажа (п/п,1,2) и соеденины одной лестницей, для удобства имеется гузовой лифт.
Планировка и отделка производится по индивидуальному заказу.
Площадь, идеально подходящая под магазин, банк или другой бизнес.
Офисные помещения (3-6) этажа площадью 120 и 340 м2 просторные и светлые. Разнообразный выбор планировок сможет удовлетворить все желания и потребности самых требовательных клиентов.
Ультро современный стиль и эксклюзивная планировка (7-8) этажей впечатляют. Прекрасный вид с террас верхних этажей, высококачественный ремонт, комфортность помещений.
Все офисы оснащены охранной сигнализацией, видеодомофонами, телефонным и интернет подключением. Для удобства установлен скоростной лифт. Здание находится под круглосуточной охраной.
Мы знаем, что офисные помещения в Domina - это ценное преимущество для вашего бизнеса и ваших сотрудников. Вы по достоинству оцените широкий спектр возможностей и преимуществ, предоставляемых бизнес-центром Domina.
Доказано, что организационная культура оказывает влияние на эффективность бизнеса, особенно на рост выручки, продуктивность, креативность сотрудников и укрепление лояльности.