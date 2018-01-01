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Недвижимость CLUB CENTRAL RESIDENCE

Рига, Латвия
от
€219,200
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24
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О комплексе

Здание Club Central Residence является уникальным образцом современной европейской архитектуры и дизайна, в котором сочетаются лучшие традиции исторической застройки Риги с новейшими тенденциями мирового градостроительства. Решение фасада и интерьеры разрабатывала знаменитая, получившая международное признание, архитектор Зане Тетере. Динамичная эстетика тёмного, зеркального эркера, главного акцента здания, подчёркивается современным решением арок, витрин и оконных проёмов. Интерьер лобби решён в творческом сочетании классических и современных форм, дерзких деталей и самых современных отделочных материалов. Интерьеры Club Central Residence созданы архитектором Зане Тетере (Zane Tetere), которая является одним из ведущих специалистов по интерьеру в Прибалтике. В квартирах все устроено таким образом, чтобы вы чувствовали себя спокойно и комфортно, пространство может быть адаптировано к вашим требованиям – тут высокие потолки, удобное и функциональное расположение и завершённая полная отделка, дополненная дискретными акцентами. Каждая квартира имеет две просторные ванные комнаты, одна из которых находится в непосредственной близости к спальне, а рядом с гостиной расположена удобная кухня. Апартаменты обустроены встроенными шкафами. В жилой зоне отдельные части стен отделаны элегантной обшивкой древесины ценных пород и рельефными обоями класса дизайн. В квартирах застелен натуральный паркетный пол. Стены ванных и душевые покрыты матовой плиткой дизайн класса, полы ванных и кухонь застелены нескользящей каменной плиткой. Квартиры 6-го и 7-го этажей оборудованы просторными террасами с видом на живописные окрестности города, что придаёт особый шарм внутреннему решению интерьера.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2018
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость CLUB CENTRAL RESIDENCE
Рига, Латвия
от
€219,200
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Другие комплексы
HOFFMANN REZIDENCE
HOFFMANN REZIDENCE
Рига, Латвия
Сдача в: 2021
Агентство: REALAT real estate
Апартаменты с видом на Старый город и Даугаву Резиденция Хоффманн на улице Кугю 13 - один из самых значительных домов Риги, спроектированный известным латвийским архитектором-техником Вильгельмом Хофманисом (1869–1945) и построенный в отчетливых формах неоренессанса. Уникальное месторасположение открывает вид на панораму Старого города, что позволит вам почувствовать себя частью сердца Риги, а спокойные воды Даугавы усмирят будоражащие мысли после напряженного дня. Дополнительная информация Резиденция Хоффманн воплощает в себе особое, вдохновляющее состояние покоя, обеспечиваемого комфортом и окружающей средой, соответствующей современным стандартам. Это место с уникальным видом, где мысли плывут, как яхта по Даугаве теплым летним днем. Проект был начат в сентябре 2019 года, а завершение строительства ожидается в 2021 году. Развитие проекта предполагает реконструкцию здания, построенного в стиле эклектики в начале 20 века. Резиденция Хоффманн - это 5-этажное здание с большой территорией отчуждения, которое разделено на 50 уютных апартаментов, 8 лофтов и 7 эксклюзивных апартаментов-пентхаусов. В подвале будет 6 частных гаражей. Целью данного проекта развития является сохранение исторической ценности здания, одновременно модернизируя его с помощью эффективных инженерных решений. Комфортабельные 1-4 комнатные квартиры с высокими потолками, с видом на Даугаву или во двор, находятся всего в 5 минутах ходьбы от центра города. Несмотря на небольшую удаленность от Старого города и центра города, район, в котором расположен проект, имеет удобную и развитую инфраструктуру - удобный общественный транспорт, Национальная библиотека Латвии, несколько парков и зеленых зон для прогулок или занятий спортом на открытом воздухе, шоппинг облегчит удобная близость к магазинам и торговым центрам. Для семей с детьми рядом с Резиденцией Хоффманн расположены дошкольные центры, детские сады и школы.
Pine Wood APARTMETS
Pine Wood APARTMETS
Юрмала, Латвия
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
PINEWOOD Apartments Жилой проект PineWood Apartments расположен в нескольких минутах ходьбы от чистого песчаного пляжа. Он включает всего 30 апартаментов и был специально разработан для тех, кто ценит тишину и комфорт Юрмалы. Для приятного времяпрепровождения с семьёй, друзьями или просто наедине с природой, в проекте предусмотрены садики на первом этаже, балконы на втором и просторные террасы на крыше для квартир на третьем. Исторический особняк, расположенный на участке — образец классической юрмальской архитектуры — гармонично включён в проект современных домов со светлыми и уютными апартаментами. Архитектура При разработке проекта PineWood Apartments перед архитекторами бюро MARK ARHITEKTI стояла задача не только интегрировать проект в общую картину невысоких юрмальских строений и соснового леса, но и создать экологически эффективный комплекс, отвечающий требованиям современной семьи. Для проекта был выбран лаконичный, гармонирующий с окружающей средой стиль. Исторический особняк на участке подлежит реконструкции, предусматривающей бережное сохранение его первоначального образа с использованием современных элементов.
Trebū HOME
Trebū HOME
Рига, Латвия
от
€89,700
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Trebū HOME — это новая концепция жилой среды которая была сформирована в результате гармоничного объединения всего, что необходимо для комфортного проживания. Ваш дом – это не просто место жительства, а источник радости и душевного тепла. В проекте использованы все современные технические решения, направленные на достижение энергоэффективности и безопасности. Особое внимание уделено ландшафтному дизайну окрестностей Trebū HOME — обширная территория будет хорошо освещена и благоустроена. Здесь проложат прогулочные дорожки, установят скамейки для отдыха, обустроят детские площадки, а также посадят деревья и цветы. Вы увидите, как природа расцветает весной, как окрестности зеленеют летом и как осенью в пышных кронах появляются оттенки заката, а зимой – черно-белую графику деревьев на фоне снега. Trebū HOME станет домом, куда каждый будет рад вернуться — новых владельцев ждут светлые, просторные и энергоэффективные квартиры. Общая площадь застройки проекта Trebū HOME превышает 145 000 м2 — на ней разместятся более 1400 квартир. Проект станет одним из самых масштабных жилых комплексов Риги. Trebū HOME спроектирован одним из наиболее известных архитектурных бюро Латвии, имеющих большой опыт — SIA ARHIS ARHITEKTI под руководством главного архитектора Андриса Кронбергса. В Латвии работы этого бюро неоднократно удостаивались важнейших архитектурных наград, в том числе Приза года в латвийской архитектуре. В 2003 году архитектор проекта Андрис Кронбергс был номинирован на престижную Притцкеровскую архитектурную премию (The Pritzker Architecture Prize) и неоднократно занимал почетные места в различных архитектурных конкурсах. МЕСТО: Trebū HOME расположен в Риге, на правом берегу Даугавы, в тихом и зеленом районе между улицами Лубанас, Салнас и Купричу. Комплекс Trebū HOME находится всего лишь в 20 минутах езды от центра и на расстоянии пяти минут от зеленеющих полей. Жильцам Trebū HOME обеспечены все удобства, необходимые для жизни в городе, в том числе и развитая инфраструктура: общественный транспорт, школы, детские сады и другие объекты, важные для повседневной жизни. КВАРТИРЫ: Trebū HOME – это дом, куда каждый будет рад вернуться; новых владельцев ждут светлые, просторные и энергоэффективные квартиры. Сейчас в первых двух пятиэтажных домах можно по доступной цене приобрести одну из 108 квартир, общая площадь которых составляет более 6000 м2, и новые жильцы могут выбрать: квартиры-студии площадью 36 м2 двухкомнатные квартиры площадью 40–52 м2 трехкомнатные квартиры площадью 67–68 м2 четырехкомнатные квартиры площадью 80 м2. Квартиры предлагаются с полной отделкой для которой использовались только высококачественные материалы, также установлено сантехническое оборудование. Планировка квартир грамотно продумана таким образом, чтобы жильцы могли полноценно использовать всю площадь квартиры. В каждой квартире предусмотрен балкон, а в квартирах, находящихся на первом этаже, — террасы, расположенные на высоте 1,2 м от земли и обнесенные оградой. ТЕРРИТОРИЯ И ЛАНДШАФТ: Особое внимание уделено ландшафтному дизайну окрестностей Trebū HOME — обширная территория будет хорошо освещена и благоустроена. Предусмотрены беговые, велосипедные и прогулочные дорожки, скамейки для отдыха, детские площадки, а также территорию украсят дубовая аллея, различные деревья и цветы. Вы увидите, как природа расцветает весной, как окрестности зеленеют летом, как осенью в пышных кронах появляются оттенки заката, а зимой – черно-белую графику деревьев стволов на фоне снега. Самые маленькие жильцы Trebū HOME найдут место для игр на игровой площадке, расположенной во внутреннем дворе каждого дома Trebū HOME. Также на территории комплекса предусматривается обустройство игровых площадок для детей постарше. Для любителей спорта и поклонников здорового образа жизни в проекте будут обустроены зоны для активного отдыха: спортивные площадки, уличные тренажеры и баскетбольная площадка.
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