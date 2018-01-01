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Недвижимость Abava Biznesa Parks

Рига, Латвия
от
€1,250
;
7
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О комплексе

SIA Abava является владельцем и застройщиком крупнейшего в Риге бизнес-парка общей площадью 18 гектаров и застройкой более 60 000 квадратных метров. Основным направлением деятельности нашей компании является подготовка и аренда необходимой для бизнеса инфраструктуры, предоставление клиентам полного сервиса для успешного развития их бизнеса. Предлагаемое решение всегда будет включать в себя рабочие пространства и среду, соответствующие бизнес-специфике клиента и функциональные, а также удобные и приятные. Бизнес-парк ABAVA находится в 7 км от центра Риги, с удобными транспортными путями от Рижской кольцевой дороги. Прямой железнодорожный привод, принадлежащий парку, и близлежащий порт создают дополнительные преимущества в организации движения грузов. Мы поймем ваши пожелания и обеспечим среду для их реализации.
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость Abava Biznesa Parks
Рига, Латвия
от
€1,250
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Другие комплексы
Filozofu Rezidence
Filozofu Rezidence
Рига, Латвия
от
€93,025
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Предлагаются к продаже квартиры в новом проекте "Filozofu rezidence" с видом на Даугаву и пейзажи старого города. “Filozofu Rezidence” расположен в Пардаугаве, в ухоженном районе площадью 4200 квадратных метров, в 20 минутах ходьбы от Старого города. Вся необходимая инфраструктура (общественный транспорт, торговые центры, учебные и спортивные сооружения и т.Д.) доступны на месте. Проект объединяет 2 многоэтажных здания (22 этажа и 23 этажа) с террасами и балконами разных размеров и направлений, соединенных подземной автостоянкой для более чем 100 автомобилей . Уникальной особенностью архитектуры проекта является расположение первого жилого этажа, который построен на высоте 14 метров над землей. На уровне земли под крышей, спроектированной как второй этаж здания, находятся детские, пинг-понг и баскетбольные площадки. Здания имеют “KONE” звукоизоляционные, скоростные дизайнерские лифты. Для обеспечения безопасности предусмотрена круглосуточная охрана, камеры видеонаблюдения, домофоны, системы сигнализации. В проекте 115 квартир с 1 до 4 спальнями. Предлагаются апартаменты площадью от 39 м² до 258 м². В каждой квартире есть балкон и панорамные окна с прекрасным видом на город. Высота потолков в квартирах - 2,91м до 10 этажа, выше - 3,11м, на крыши - 3,20м. Входные двери В квартирах изготавливаются на заказ в Германии с отделкой из ясеня и нержавеющей стали. Пентхауз : 3-х уровневая квартира с 7м высокими потолками в гостиной. Панорамные окна. На первом уровне находится гостиная, кабинет и кухня, отделенная от приемной, просторная гостиная. В торой уровень имеет спальни, в каждой квартире есть главная спальня (Master bedroom). Третий уровень квартиры занимает большая терраса площадью 100 - 200 м², окруженная стеклянными стенами высотой 3 м. "Filozofu rezidence"соответствует требованиям безопасности и комфорта проектов Премиум класса.
Jaunlazdu mājas
Jaunlazdu mājas
kekavas pagasts, Латвия
от
€560
Сдача в: 2016
Агентство: REALAT real estate
СОВРЕМЕННЫЕ КВАРТИРЫ И ЗЕЛЕНАЯ ГАРМОНИЧНАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ПРОЖИВАНИЯ В ПРИГОРОДЕ. НОВЫЙ ПРОЕКТ В ЯУНЛАЗДАС – МЕСТО, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ! Полная отделка Квартиры в новых проектах предлагаются с полной внутренней отделкой и оборудованной кухней. Ваш новый дом готов встретить Вас! Для Вашего удобства новый проект оснащен наземными и подземными стояночными местами. Новые проекты в Яунлаздас – это приятная и удобная среда для молодых семей. Игровая площадка – это такое место, где звучит громкий детский смех и наслаждаются спокойным отдыхом родители или бабушки и дедушки. Катание на велосипеде по освещенным дорожкам или захватывающий матч с друзьями на баскетбольной площадке – новый проект в Яунлаздас предоставляет возможности для занятий спортом у самого дома. Каждая новостройка имеет тщательно продуманную планировку, потому что в квартирах имеются встроенные складские помещения, в которых на свое усмотрение можно хранить велосипеды, оборудовать встроенные шкафы, или которые можно использовать для других нужд. На террасах, имеющихся в квартирах, можно на свежем воздухе пить утренний кофе или принимать солнечные ванны, одновременно наслаждаясь приятными природными пейзажами. Каждая новостройка в поселке Яунлаздас оборудована лифтом, облегчающим перемещение детских колясок, велосипедов и различных бытовых предметов. Заезжая в поселок Яунлаздас, появляется ощущение, что это особое место. Оградительный забор отделяет дома от суеты внешнего мира, а также делает среду более безопасной.
TWENTY
TWENTY
Рига, Латвия
от
€178,500
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Частичка мирового наследия в тихом центре Риги! Квартиры в памятнике архитектуры югендстиля. 27 квартир бизнес-класса в полностью реновированном здании Здание построено в 1911 году архитектором Николаем Нордом. Это яркий образец рижского югендстиля с ощутимым влиянием британского модерна и неоклассицизма. С должным вниманием к каждой детали Мы провели масштабное архитектурное исследование, бережно восстановили сохранившиеся элементы изначального декора, с точностью воспр Дополнительная информация Тихий центр в самом приятном смысле слова Улица Антонияс — это спокойная и красивая улица в тихом центре — самой престижной части исторического центра Риги. Все преимущества посольского района — всего в паре минут ходьбы. В распоряжении жильцов TWENTY — благоустроенный зелёный двор. Необычный образец рижского югендстиля Архитектора Николая Норда вдохновил строгий британский модерн с выраженным вертикальным ритмом в стиле Чарльза Ренни Макинтоша. Одновременно здание имеет характерные черты популярного на рубеже веков неоклассицизма. Всё для комфортной и безопасной жизни В доме два подъезда, каждый из которых оборудован домофоном и видеокамерами. В подъездах есть лифты и помещения для детских колясок и велосипедов. Вместе с квартирой жильцы могут приобрести также парковочные места. Необычный образец рижского югендстиля Архитектора Николая Норда вдохновил строгий британский модерн с выраженным вертикальным ритмом в стиле Чарльза Ренни Макинтоша. Одновременно здание имеет характерные черты популярного на рубеже веков неоклассицизма. Разнообразие планировок У вас большая семья, каждый член которой ценит своё личное пространство? Или вы — успешный молодой профессионал с динамичным стилем жизни? В TWENTY вы найдёте жильё на любой вкус — от компактной квартиры площадью 42 м2 до пентхауса с тремя спальнями площадью 134 м2. Ваш собственный интерьер TWENTY — это памятник архитектуры, в котором вы вольны создать свой неповторимый мир. Мы предлагаем квартиры с белой отделкой для воплощения вашего индивидуального видения. Мы будем рады предоставить услуги опытных дизайнеров, которые претворят ваши замыслы в реальность.
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