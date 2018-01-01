Недвижимость Abava Biznesa Parks

Рига, Латвия

от €178,500

Сдача в: 2020

Частичка мирового наследия в тихом центре Риги! Квартиры в памятнике архитектуры югендстиля. 27 квартир бизнес-класса в полностью реновированном здании Здание построено в 1911 году архитектором Николаем Нордом. Это яркий образец рижского югендстиля с ощутимым влиянием британского модерна и неоклассицизма. С должным вниманием к каждой детали Мы провели масштабное архитектурное исследование, бережно восстановили сохранившиеся элементы изначального декора, с точностью воспр Дополнительная информация Тихий центр в самом приятном смысле слова Улица Антонияс — это спокойная и красивая улица в тихом центре — самой престижной части исторического центра Риги. Все преимущества посольского района — всего в паре минут ходьбы. В распоряжении жильцов TWENTY — благоустроенный зелёный двор. Необычный образец рижского югендстиля Архитектора Николая Норда вдохновил строгий британский модерн с выраженным вертикальным ритмом в стиле Чарльза Ренни Макинтоша. Одновременно здание имеет характерные черты популярного на рубеже веков неоклассицизма. Всё для комфортной и безопасной жизни В доме два подъезда, каждый из которых оборудован домофоном и видеокамерами. В подъездах есть лифты и помещения для детских колясок и велосипедов. Вместе с квартирой жильцы могут приобрести также парковочные места. Необычный образец рижского югендстиля Архитектора Николая Норда вдохновил строгий британский модерн с выраженным вертикальным ритмом в стиле Чарльза Ренни Макинтоша. Одновременно здание имеет характерные черты популярного на рубеже веков неоклассицизма. Разнообразие планировок У вас большая семья, каждый член которой ценит своё личное пространство? Или вы — успешный молодой профессионал с динамичным стилем жизни? В TWENTY вы найдёте жильё на любой вкус — от компактной квартиры площадью 42 м2 до пентхауса с тремя спальнями площадью 134 м2. Ваш собственный интерьер TWENTY — это памятник архитектуры, в котором вы вольны создать свой неповторимый мир. Мы предлагаем квартиры с белой отделкой для воплощения вашего индивидуального видения. Мы будем рады предоставить услуги опытных дизайнеров, которые претворят ваши замыслы в реальность.