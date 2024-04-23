Коммерческая недвижимость Parka Kvartāls

Новый жилой проект, который сочетает современные здания, столетние деревья и близость к природе, предлагает жить в уникальной среде, где растут липы, клены и другие ценные виды деревьев. «Parka Kvartāls» — идеальный выбор для всех: как для одиноких людей, так и для пар, а также для молодых семей. Проект сочетает современные здания с ценностями природы, обеспечивая безопасную и комфортную среду для жизни. Превосходные условия для жизни: Отличное местоположение недалеко от центра города — всего в 15 минутах езды. Просторные окна, много естественного света и великолепный вид на окружающую среду. Балконы и частные сады — у каждой квартиры есть свой уголок для отдыха, где можно наслаждаться близостью деревьев и зелёных территорий. Озеленённая территория и доступные парки, которые создадут атмосферу покоя и гармонии. Вблизи школы, детские сады, продуктовые магазины и несколько местных зелёных зон. Идиллическая территория БиШумуижа рядом с домами. Проект был создан совместно с эстонскими застройщиками недвижимости и лучшими латвийскими архитекторами. Это жильё, предназначенное для устойчивой и качественной жизни. «Parka Kvartāls» предлагает четыре многоэтажных здания, каждое из которых имеет четыре этажа. Большие окна обеспечивают отличное освещение, а окрестности квартир предлагают незабываемую природу прямо у вашего окна. Рядом растущие величественные деревья, такие как клен, липы и дубы, создают особую атмосферу и являются частью местной ценности, которую мы обязуемся сохранить. Новый проект «Parka Kvartāls» перед покупкой квартиры предлагает своим клиентам выбрать один из трёх вариантов отделки, чтобы подобрать его в соответствии с индивидуальными предпочтениями и интерьерными пожеланиями. Квартиры в Риге предлагаются с отделкой на выбор: "Слоновая кость" (включено в цену), "Оникс" (включено в цену) или "Люкс" (с доплатой). Живя в «Parka Kvartāls», вы будете наслаждаться не только современным жилым пространством, но и близостью природы, создающей подлинную гармонию и покой.