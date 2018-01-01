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Place 11

Рига, Латвия
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О комплексе

PLACE ELEVEN спроектирован как действительно устойчивое и экологичное здание класса "А" от самого фундамента до кончика крыши. Офисы площадью более 14 000 м2 на PLACE ELEVEN отличаются эффективностью, устойчивостью и превосходным качеством, создавая отличные условия для инновационного развития бизнеса. Располагая просторной парковкой, мы заботимся о том, чтобы каждый клиент и гость получил свое парковочное место, уделяя особое внимание велосипедистам, которые могут пользоваться выделенной парковкой, личными запирающимися шкафчиками и удобными душевыми кабинами. Биоклиматический фасад позволяет оптимальному количеству дневного света проникать на каждое рабочее место, предотвращая при этом чрезмерное пребывание работников на солнце. Свежий воздух обеспечивается окнами, которые можно открыть в каждой комнате.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2016
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Place 11
Рига, Латвия
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