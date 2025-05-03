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Таунхаусы в Латвии

Юрмала
3
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3 объекта найдено
Таунхаус 2 комнаты в Юрмала, Латвия
Таунхаус 2 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Уютный летний домик в лесном поселке. Описание: - Домики полностью реновированы и ждут…
$125,097
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Таунхаус 2 комнаты в Юрмала, Латвия
Таунхаус 2 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Уютный летний домик в лесном поселке. Описание: - Домики полностью реновированы и ждут…
$130,783
Оставить заявку
Таунхаус 2 комнаты в Юрмала, Латвия
Таунхаус 2 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Уютный летний домик в лесном поселке. Описание: - Домики полностью реновированы и ждут…
$136,469
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