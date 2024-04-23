Бизнес-центр Peldu iela 26/28

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СДАЮТСЯ ПРЕСТИЖНЫЕ ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В СЕРДЦЕ СТАРОГО ГОРОДА – УЛ. ПЕЛДУ 26/28
Работайте там, где встречаются история, престиж и деловая энергия. Офисные помещения на ул. Пелду 26/28 предлагают уникальную возможность развивать ваш бизнес в одном из самых востребованных районов Риги — в самом центре Старого города.
Почему стоит выбрать именно эти помещения?
Премиальное расположение – всего в нескольких шагах от набережной Даугавы, рядом рестораны, кафе, банки и гостиницы. Идеально для приёма клиентов и формирования имиджа компании.
Историческое здание с характером – аутентичная архитектура, высокие потолки и просторные помещения создают престижную и вдохновляющую рабочую атмосферу.
Гибкая планировка – подходит как для кабинетной системы, так и для open-space решений.
Удобный доступ – отличная транспортная доступность, рядом парковочные места.
Активная деловая среда – вокруг сосредоточена деловая активность, способствующая сотрудничеству и развитию.
Идеально подходит для:
– юридических компаний
– финансовых и консалтинговых фирм
– IT и креативных команд
– представительств и стартапов
Создайте впечатление с первого шага.
Это не просто офис — это адрес, который работает на ваш бизнес.
Свяжитесь с нами, чтобы договориться о просмотре и найти идеальное место для вашего бизнеса в Старом городе!
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Рига, Латвия
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