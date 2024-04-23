Бизнес-центр Peldu iela 26/28

СДАЮТСЯ ПРЕСТИЖНЫЕ ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В СЕРДЦЕ СТАРОГО ГОРОДА – УЛ. ПЕЛДУ 26/28 Работайте там, где встречаются история, престиж и деловая энергия. Офисные помещения на ул. Пелду 26/28 предлагают уникальную возможность развивать ваш бизнес в одном из самых востребованных районов Риги — в самом центре Старого города. Почему стоит выбрать именно эти помещения? Премиальное расположение – всего в нескольких шагах от набережной Даугавы, рядом рестораны, кафе, банки и гостиницы. Идеально для приёма клиентов и формирования имиджа компании. Историческое здание с характером – аутентичная архитектура, высокие потолки и просторные помещения создают престижную и вдохновляющую рабочую атмосферу. Гибкая планировка – подходит как для кабинетной системы, так и для open-space решений. Удобный доступ – отличная транспортная доступность, рядом парковочные места. Активная деловая среда – вокруг сосредоточена деловая активность, способствующая сотрудничеству и развитию. Идеально подходит для: – юридических компаний – финансовых и консалтинговых фирм – IT и креативных команд – представительств и стартапов Создайте впечатление с первого шага. Это не просто офис — это адрес, который работает на ваш бизнес. Свяжитесь с нами, чтобы договориться о просмотре и найти идеальное место для вашего бизнеса в Старом городе!