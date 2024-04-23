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Бизнес-центр Peldu iela 26/28

Рига, Латвия
Цена по запросу
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10
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ID: 35103
ID новостройки на Realting
In CRM: 1552
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 07.04.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Латвия
  • Город
    Рига
  • Адрес
    Marstalu iela, 21

О комплексе

СДАЮТСЯ ПРЕСТИЖНЫЕ ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В СЕРДЦЕ СТАРОГО ГОРОДА – УЛ. ПЕЛДУ 26/28 Работайте там, где встречаются история, престиж и деловая энергия. Офисные помещения на ул. Пелду 26/28 предлагают уникальную возможность развивать ваш бизнес в одном из самых востребованных районов Риги — в самом центре Старого города. Почему стоит выбрать именно эти помещения? Премиальное расположение – всего в нескольких шагах от набережной Даугавы, рядом рестораны, кафе, банки и гостиницы. Идеально для приёма клиентов и формирования имиджа компании. Историческое здание с характером – аутентичная архитектура, высокие потолки и просторные помещения создают престижную и вдохновляющую рабочую атмосферу. Гибкая планировка – подходит как для кабинетной системы, так и для open-space решений. Удобный доступ – отличная транспортная доступность, рядом парковочные места. Активная деловая среда – вокруг сосредоточена деловая активность, способствующая сотрудничеству и развитию. Идеально подходит для: – юридических компаний – финансовых и консалтинговых фирм – IT и креативных команд – представительств и стартапов Создайте впечатление с первого шага. Это не просто офис — это адрес, который работает на ваш бизнес. Свяжитесь с нами, чтобы договориться о просмотре и найти идеальное место для вашего бизнеса в Старом городе!

Местонахождение на карте

Рига, Латвия
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Рига, Латвия
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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