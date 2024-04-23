Коммерческая недвижимость Brivibas 68

Полностью обновлённый жилой проект в самом центре Риги — в югендстильном доме на ул. Бривибас. Это тот редкий случай, когда исторический характер здания сохранён и аккуратно восстановлен, а внутри выполнена полноценная реконструкция: заменены инженерные коммуникации и электропроводка, приведены в порядок фасад и подъезд. Преимущества проекта, которые чувствуются в быту: Закрытый, благоустроенный внутренний двор и безопасный доступ в дом (код/ворота). В здании сохранены элементы исторической архитектуры, а в квартирах — современная отделка и функциональные планировки. Деревянные окна с тройным остеклением — заметно тише даже в центре. Сертифицированные противопожарные входные двери (EI-30). Приятная высота потолков и «атмосфера старого дома» без компромиссов по комфорту. В одном доме доступны несколько квартир разной площади и с разными интерьерными решениями — от более компактных вариантов до просторных планировок. Отлично подходит как для жизни в центре, так и как инвестиция: такой объект легко сдаётся в аренду. Свяжитесь со мной — вышлю список доступных квартир и договоримся о просмотре.