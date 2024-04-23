Коммерческая недвижимость Brivibas 68

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Полностью обновлённый жилой проект в самом центре Риги — в югендстильном доме на ул. Бривибас. Это тот редкий случай, когда исторический характер здания сохранён и аккуратно восстановлен, а внутри выполнена полноценная реконструкция: заменены инженерные коммуникации и электропроводка, приведены в порядок фасад и подъезд.
Преимущества проекта, которые чувствуются в быту:
Закрытый, благоустроенный внутренний двор и безопасный доступ в дом (код/ворота).
В здании сохранены элементы исторической архитектуры, а в квартирах — современная отделка и функциональные планировки.
Деревянные окна с тройным остеклением — заметно тише даже в центре.
Сертифицированные противопожарные входные двери (EI-30).
Приятная высота потолков и «атмосфера старого дома» без компромиссов по комфорту.
В одном доме доступны несколько квартир разной площади и с разными интерьерными решениями — от более компактных вариантов до просторных планировок. Отлично подходит как для жизни в центре, так и как инвестиция: такой объект легко сдаётся в аренду.
Свяжитесь со мной — вышлю список доступных квартир и договоримся о просмотре.
Характеристики объекта
Параметры объекта
Год сдачи
2026
Местонахождение на карте
Рига, Латвия
Образование
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