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Коммерческая недвижимость Brivibas 68

Рига, Латвия
от
$88,945
;
16
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ID: 35108
ID новостройки на Realting
In CRM: 1553
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 09.04.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Латвия
  • Город
    Рига
  • Адрес
    улица Бривибас, 68

О комплексе

Полностью обновлённый жилой проект в самом центре Риги — в югендстильном доме на ул. Бривибас. Это тот редкий случай, когда исторический характер здания сохранён и аккуратно восстановлен, а внутри выполнена полноценная реконструкция: заменены инженерные коммуникации и электропроводка, приведены в порядок фасад и подъезд. Преимущества проекта, которые чувствуются в быту: Закрытый, благоустроенный внутренний двор и безопасный доступ в дом (код/ворота). В здании сохранены элементы исторической архитектуры, а в квартирах — современная отделка и функциональные планировки. Деревянные окна с тройным остеклением — заметно тише даже в центре. Сертифицированные противопожарные входные двери (EI-30). Приятная высота потолков и «атмосфера старого дома» без компромиссов по комфорту. В одном доме доступны несколько квартир разной площади и с разными интерьерными решениями — от более компактных вариантов до просторных планировок. Отлично подходит как для жизни в центре, так и как инвестиция: такой объект легко сдаётся в аренду. Свяжитесь со мной — вышлю список доступных квартир и договоримся о просмотре.

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Местонахождение на карте

Рига, Латвия
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Коммерческая недвижимость Brivibas 68
Рига, Латвия
от
$88,945
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