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Forštate biroji

Рига, Латвия
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7
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О комплексе

Современное офисное здание с отличным расположением - рядом с центральной частью Риги и транспортной артерией - улицей Краста, с которой можно быстро и легко добраться как в правую, так и в левую часть Риги на берегу. Дизайнерский офис со всеми коммуникациями и отдельным входом только для сотрудников вашего бизнеса и партнеров. Небольшое, но частное офисное здание обеспечит вас всем необходимым для вашего бизнеса. Проект здания реализован таким образом, что каждый офис имеет свой собственный индивидуальный вход в офисные помещения.
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Forštate biroji
Рига, Латвия
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Улица Греду 4a предлагаются бюро класса B+ начиная с 42м2 Предлагаются в наем помещения бюро и торговли в новом 8-этажном здании бюро, которое находится недалеко от , находящегося центра OPEL и магазина KIMKO на улице Краста в Риге. В здании есть принудительная вентиляция и кондиционер воздуха, подземные и надземные автостоянки. Из окон здания открывается чудесный вид на Даугаву. Площадь бюро в 42 м2. Лестничная площадка в 600 м2. Плата аренды помещения торговли - 3 EUR/ за м2. + 1.80 EUR/ за м2. платежи за сервисс + PVN +коммунальные платежи
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