Forštate biroji

Современное офисное здание с отличным расположением - рядом с центральной частью Риги и транспортной артерией - улицей Краста, с которой можно быстро и легко добраться как в правую, так и в левую часть Риги на берегу.
Дизайнерский офис со всеми коммуникациями и отдельным входом только для сотрудников вашего бизнеса и партнеров. Небольшое, но частное офисное здание обеспечит вас всем необходимым для вашего бизнеса.
Проект здания реализован таким образом, что каждый офис имеет свой собственный индивидуальный вход в офисные помещения.
Улица Греду 4a предлагаются бюро класса B+ начиная с 42м2
Предлагаются в наем помещения бюро и торговли в новом 8-этажном здании бюро, которое находится недалеко от , находящегося центра OPEL и магазина KIMKO на улице Краста в Риге.
В здании есть принудительная вентиляция и кондиционер воздуха, подземные и надземные автостоянки.
Из окон здания открывается чудесный вид на Даугаву.
Площадь бюро в 42 м2.
Лестничная площадка в 600 м2.
Плата аренды помещения торговли - 3 EUR/ за м2. + 1.80 EUR/ за м2. платежи за сервисс + PVN +коммунальные платежи
Офисов и центра "Barona Kvartals" представляет собой комплекс с общей офисов и магазинов площадью более 50 000 кв.м., расположен в центре города и имеет легкий доступ к государственным и частным транспортом. Для удобства клиентов "Barona Kvartals" комплекс строений девять лифтов, а также подземный гараж и много наземная парковка, где вы и ваши клиенты смогут припарковать бесплатно aвтомобили.пространственный могут быть настроены в соответствии с потребностями клиентов. Автономное газовое отопление, вентиляция и система кондиционирования воздуха.
Офисное здание M4a находится в Риге, в престижном Тихом центре города, рядом с ул. Пулкв.Бриежа и главным зданием АО «Латвэнерго»;
Вблизи здания находится ряд иностранных посольств, например, Польши, Греции, Австрии, Мальты, Украины, Бельгии, а также известные предприятия;
Недалеко от здания находится Старая Рига и деловой квартал Скансте;
Поблизости также парк Кронвальда, а сад Виестура – в 3 минутах ходьбы;
К зданию можно подьехать как со стороны ул.Пулкв.Бриежа, так и со стороны ул.Дзирнаву;
Здание легко досягаемо и общественным транспортом (троллейбусы № 1,19 и 24, автобусы № 2, 20 и 24);
В окрестности офисного здания M4a хорошо развита инфраструктура – предприятия общественного питания, бытовых услуг, центры банковскгого обслуживания, банкоматы и др.
Техническая характеристика здания:
Правильная и эффективная планировка этажей с возможностью перепланировки;
Возможность расширения арендуемой площади;
Закрытая автостоянка на двух уровнях на 44 машины;
Два скоростных лифта;
Две альтернативные системы отопления для обеспечения микроклимата в помещениях в холодный сезон;
Кондиционирование воздуха и принудительная вентиляция помещений;
Кухонная зона и серверная на каждом этаже;
Запасной генератор для обеспечения беспрерывной подачи электроэнергии;
Оптический Интернет TELIA;
Администратор здания с 8:00 до 18:00 по рабочим дням, Физическая охрана здания с 18:00 до 8:00 по рабочим дням и круглосуточно в выходные и праздничные дни;
Видеонаблюдение здания и помещений общего пользования, система магнитных карт для входа в офис;
Охранная сигнализация на каждом этаже;
Открываемые окна на каждом этаже, просторные террасы на 6 этаже.