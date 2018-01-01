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Zunda Towers

Рига, Латвия
от
€1,031
;
9
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О комплексе

Символизируя доверие, стабильность, новейшие технологии и качество, Zunda Towers поднимается против зенита Рижский район 21 века – в минусах архитектура, дизайн и образ жизни.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2022
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Zunda Towers
Рига, Латвия
от
€1,031
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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