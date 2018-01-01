Zunda Towers

Kalpaka Park Residence
KALPAKA PARK RESIDENCE на бульваре Калпака 7 — это жилое и офисное здание, которое находится в т.н. бульварном кольце Риги, для которого характерна архитектура югендстиля. Здание состоит из двух частей — «старое» здание было построено в 1874-1879 г., и автор его проекта — первый профессиональный латышский архитектор Я.Ф.Бауманис. В 2004 году было закончена реставрация старого здания и строительство нового крыла здания. Сейчас в здании 34 квартиры и офисы. В здании работают администраторы (Concierge), а также предлагается целый набор услуг для удобств и комфорта арендаторов дома.
В этом прекрасном здании сдаются квартиры и офисы. Общая арендуемая площадь здания — 2 976 м2.
Домовладение располагается в престижном районе. В квартале распологаются дипломатические и посольские службы различных государств, рядом расположен международный торговый центр.
Общая площадь здания 2504,1 m2. На первом этаже расположены помещения офисного и коммерческого типа, на 2 - 5 этаже расположены 11 квартир с полной отделкой. Все квартиры оборудованы кухонной мебелью с техникой фирмы “BOSCH”. В квартирах установлена сантехника фирм “Idealstandart” и “Villeroy & Boch”. Отделка выполнена высококачественными материалами. Во всех квартирах паркет из натурального дуба.
Круглосуточная охрана, система видеонаблюдения.
Установлены два современных скоростных лифта. Во дворе дома есть автостоянка.