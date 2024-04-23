Бизнес-центр Skanstes 12

На Saknstes iela 12 предлагаются офисные помещения класса A. Общая площадь варьируется от 184 до 2500 кв.м., обеспечивая просторное и современное рабочее пространство. Эти помещения имеют открытую планировку с изолированными переговорными комнатами и кухонной зоной, соответствующей самым высоким стандартам офисов. Инфраструктура здания включает поднятые полы, современную систему вентиляции и кондиционирования воздуха, а также качественную полную отделку, обеспечивая комфорт и эффективность рабочей среды. Аренда также включает доступ к обширной автостоянке, где каждому арендатору предоставляется 1 парковочное место на каждые 60 кв.м. арендованной площади. Дополнительные платежи включают коммунальные услуги, и помещения могут быть предоставлены в аренду также с мебелью, без дополнительной оплаты. Эти помещения идеально подходят для тех, кто ищет современное, высококлассное офисное пространство.