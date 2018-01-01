Čaka iela 83/85

Многоквартирный дом в центре Риги, на улице Александра Чака 83/85, является историческим и значимым памятником архитектуры. Он был построен в 1911 году по проекту архитектора Яниса Алксниса. Здание известно своим шестиэтажным кирпичным крылом, расположенным во внутреннем дворе.
Этот прекрасный дом с арендными квартирами был ранее известен под названием "Дом Элсиня". Он отражает архитектурный стиль начала прошлого века и пользуется популярностью среди любителей истории и архитектуры. Фасад здания оформлен разнообразной орнаментикой и деталями, характерными для того времени.
Это здание предлагает множество квартир для аренды, расположенных на разных этажах. Каждая квартира оснащена всеми необходимыми современными удобствами и может предлагать как однокомнатные, так и многокомнатные варианты. Многие квартиры предлагают прекрасный вид на улицу Александра Чака и окружающий центральную часть Риги.
Этот дом находится в очень удобном месте в центре Риги, что позволяет жильцам наслаждаться городским ритмом жизни и близостью различных услуг, культурных учреждений, магазинов и ресторанов. Общественный транспорт, находящийся рядом, обеспечивает легкий доступ к другим районам Риги, что делает его удобным местом проживания как для местных жителей, так и для гостей города.
Многоквартирный дом на улице Александра Чака 83/85 представляет собой идеальное решение для тех, кто хочет жить в историческом и культурном здании, предлагающем современный комфорт жизни. Он также является идеальным вариантом для тех, кто хочет насладиться преимуществами центральной части Риги и одновременно оценить историческую атмосферу и архитектурное наследие.
Параметры объекта
Год сдачи
1911
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Lāčplēša iela 18
1906. Иоанн Ольха
Одним из первых зданий в Риге в вертикальном модерн форма языка, особенностей фасада в архитектуре.
Фасад украшен изысканным ornamentāliem рельефах.
Zelmiņus гребни выразительные фигуральные композиции зданий югендстиля в декоративной отделке распределенных женщины и мужчины figurālo группы.
Офисный и жилой дом с кинотеатром(в 1933 году.-1935.) arh. Альфред Карр, Курт Betge,
реконструирован в 2003 году.год, arh. Висвалдис Сарма, Иоанн Норде.
Бывший широкоформатный кинотеатр «Айна».
Зрителей в зале было 547 мест.
“Kanonisks” функционализм образец. Многофункциональная здание располагается на узкой Старой улице. С окружающей исторической застройкой kontrastējošais объем, однако, хорошо вписывается в экологических условий, перекликаясь с рядом существующих Латышский Акций банка здание (улицы Калькю № 13). Фасад центральной части освещаются с iestiklotiem лестничных erkeriem заблокированные балконом ленты. В отделке фасада используется искусственный камень, плиты.