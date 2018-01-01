Недвижимость Centrus

В квартале Centrus будут возведены два семиэтажных жилых дома на 84 квартиры. На первых этажах предусмотрены помещения для магазинов и кафе. Приобретая здесь квартиру, новые владельцы получат комфортное и качественное жилье в центре столицы с сохранением приватности и повседневного жизненного комфорта.
В конструкциях и отделке зданий применяются высококачественные, современные, тщательно отобранные материалы и используются последние технологии. Рациональная и удобная планировка квартир сделает жизнь в центре Риги комфортной и уютной.
Разработчикам проекта удалось решить свойственную центру города проблему нехватки мест для парковки автомобилей. Для удобства жителей зданий будет доступна просторная двухуровневая подземная стоянка. Современные лифты доставят вас со стоянки прямо к дверям вашей квартиры.
Для удобства жителей создается уединенное, закрытое наружное пространство, предусмотренное только для собственного пользования жильцов квартала. В озелененном внутреннем дворе используется освещение нескольких видов, колотая гранитная брусчатка двух тонов, что вкупе с элементами дизайна среды и малыми архитектурными формами добавит еще больше привлекательности динамичной местности, наполняя ее разнообразными настроениями. Родители смогут отдохнуть, пока дети проводят время на игровой площадке.
Наряду с обособленной жилой территорией в квартале Centrus будет создана благоустроенная зона общественного пользования. Пешеходная улица соединит улицы Дзирнаву и Блауманя. Здесь будет протекать своя особенная внутриквартальная жизнь с кафе и зонами отдыха, а также с расположенными по краям пешеходной улицы магазинами.
Параметры объекта
Год сдачи
2015
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Мы продаем квартиры от 1 до 3 комнат в полностью отремонтированном здании в центре Риги. Доступно квартиры от 24 м2 до 116 м2.
Юридический статус - собственность на квартиру. Земля - в частной собственности.
Отопление - новая, местная газовая котельная.
Индивидуальные счетчики для воды, электричества и отопления.
Каждая квартира имеет установленную систему домофона.
Высокоскоростное подключение к интернету.
Все здание было дополнительно утеплено, а окна заменены.
Все системы связи - внешние и внутренние инженерные сети, полностью заменены.
Квартиры предлагаются с полной отделкой, качественной сантехникой, мебелью и бытовой техникой на кухне и встроенными шкафами.
Закрытая территория с дистанционно управляемыми воротами и видеонаблюдением по периметру.
Парковка для велосипедов во дворе.
Возможно приобрести парковочное место во дворе здания за дополнительную плату.
Парковка на улице бесплатная.
Удобный подъезд, охраняемая территория, рампа, своя ж/д ветка, ж/д рампа. SIA “Tālbergs“ акцизные и таможенные помещения находятся в Плявниеках. Rīga, Rencēnu 10A.
Организация погрузки/разгрузки габаритных и негабаритных грузов:
Сортировка и упаковка грузов;
Возможность комплектации грузов приходящих морем и автотранспортом;
Хранение негабаритных грузов на своей охраняемой территории;
Обработка (перекачка) жидких грузов
Аренда площади склада;
Охраняемая стоянка грузовых автомобилей
Склады оборудованы видеонаблюдением, охраной, рампами, универсальной спецтехникой и удобными подъездными путями.
B распоряжении компании имеются складские помещения, на которых осуществляются операции по обрпботке грузов.
Marupe Smart Park-первый в Латвии бизнес-центр современной концепции. Центр имеет общую площадь 6061 квадратный метр и расположен на двух этажах.
Недавно построенный в самой Риге SmartPark предлагает аренду офисов, складов и торговых помещений в одном месте. Основная цель нового концептуального бизнес-центра-предоставить арендаторам функциональный набор арендуемых помещений для обеспечения эффективной работы и успешной коммуникации конкретной компании.
Современная планировка помещений легко адаптируется к потребностям арендаторов и обеспечивает независимый и индивидуальный круглосуточный доступ к каждой группе помещений. В аренду доступны группы помещений площадью от 330 до 1023 квадратных метров.
Расположение атрашана в Марупе привлекает отличной инфраструктурой, так как рядом находятся как Рижский международный аэропорт, так и центр Риги.