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Отели в Латвии

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22 объекта найдено
Отель в Рига, Латвия
Отель
Рига, Латвия
Площадь 3 867 м²
Этаж 3/3
Трехэтажный сервисный отель площадью 3373 м2. Подключение воды/городской канализации.складск…
€499,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+37126104423 sindija.blicane@habita.com
Отель с лифтом, с интернетом, с подведенным электричеством в Рига, Латвия
Отель с лифтом, с интернетом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
Площадь 247 м²
Продается помещение на шестом этаже (мансарда) в шестиэтажном здании по соседству со строящи…
€485,000
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Отель с лифтом, с интернетом, с подведенным электричеством в Рига, Латвия
Отель с лифтом, с интернетом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
Площадь 283 м²
Продается помещение на третьем этаже в шестиэтажном здании по соседству со строящимся офисны…
€554,000
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Отель с лифтом, с интернетом, с подведенным электричеством в Рига, Латвия
Отель с лифтом, с интернетом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
Площадь 1 094 м²
Продаются помещения общей площадью 1'094 м2, расположенные на 3-6 этажах в здании по соседст…
€2,15 млн
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Отель 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Юрмала, Латвия
Отель 7 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
Комнаты 7
Площадь 330 м²
Этаж 3/3
Предлагаем приобрести гостевой дом или апартотель , расположеный в самом центре города Юрм…
€650,000
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Отель в Юрмала, Латвия
Отель
Юрмала, Латвия
Площадь 402 м²
Этаж 3/3
Отель Dune Jurmala расположен в Юрмале, не более чем в 200 метрах от Юрмальского пляжа и в 9…
€1,30 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+37126104423 sindija.blicane@habita.com
Отель 26 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Юрмала, Латвия
Отель 26 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
Комнаты 26
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/3
Продаются 2 новостройки в Юрмале, Меллужи: трёхэтажная гостиница и двухэтажный дом на шосс…
€1,50 млн
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Отель с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Юрмала, Латвия
Отель с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Площадь 1 126 м²
Продается коммерческий объект под реконструкцию в самом центре ул. Йомас в Юрмале. Фасадные …
€1,49 млн
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Отель с парковкой в Рига, Латвия
Отель с парковкой
Рига, Латвия
Площадь 476 м²
Этаж 2/2
На продажу предлагается Хостел в Болдерае. Комплекс включает в себя 17 номеров с санузлами.…
€500,000
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Отель в Юрмала, Латвия
Отель
Юрмала, Латвия
Площадь 1 025 м²
Этаж 3/3
300 метров от пляжаСостоит из двух корпусов: Главный корпус, 3 этажа, 900 м2. Второй корпус,…
€1,20 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+358504200004 john.kivinen@habita.com
Отель 16 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в kekavas pagasts, Латвия
Отель 16 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
kekavas pagasts, Латвия
Комнаты 16
Площадь 1 109 м²
Этаж 2/2
Продаётся  здание в живописном районе - Рамава, всего в 12 минутах от центра Риги.  Объ…
€650,000
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Отель в Юрмала, Латвия
Отель
Юрмала, Латвия
Площадь 2 479 м²
Продаётся 4* гостиница Segevold, в одном из красивейших городов Латвии – в Сигулде, возле …
€1,31 млн
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Отель в Рига, Латвия
Отель
Рига, Латвия
Площадь 205 м²
Этаж 3
Латвия г.Рига Хостел/ мини отель в старом городе …
€370,000
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Отель 2 комнаты с лифтом в Рига, Латвия
Отель 2 комнаты с лифтом
Рига, Латвия
Комнаты 2
Латвия г.Рига   Квартиры под хостел   Квартиры в отреставрир…
€109,000
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Отель 6 комнат с ванной в Engures novads, Латвия
Отель 6 комнат с ванной
Engures novads, Латвия
Комнаты 6
Площадь 627 м²
Этаж 3/3
Предлагаем приобрести гостевой дом, расположенный в красивом рыбатском поселке Рагациемс, вс…
€450,000
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Отель с ванной в Латвия
Отель с ванной
Латвия
Площадь 780 м²
База отдыха находитса на берегу одной из крупнейших рек Латвии - Гауя (линия берега вдоль им…
€800,000
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Отель в Юрмала, Латвия
Отель
Юрмала, Латвия
Площадь 1 197 м²
Этаж 3/3
Предлагается на аренду или продается новая коммерческая собственность, в Юрмале, Майори, ули…
€3,30 млн
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Отель в Юрмала, Латвия
Отель
Юрмала, Латвия
Площадь 1 838 м²
Предлагаем на продажу недвижимое имущество - гостиницу, которая расположена на самой попул…
€1,90 млн
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Отель 137 комнат в Рига, Латвия
Отель 137 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 137
Площадь 5 179 м²
Количество этажей 5
Предлагаем на продажу здание под реконструкцию в центре Риги - на границе Старого Города и …
€5,95 млн
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Отель 11 комнат в центре города, с видом на город, с тренажерным залом в Рига, Латвия
Отель 11 комнат в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Рига, Латвия
Комнаты 11
Площадь 650 м²
Этаж 5/5
Продается гостиница в самом центре Cтарой Pиги. Площадь земли 200м2, здания 660м2. Идеальное…
€2,00 млн
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Отель с парковкой, с балконом, с террасой в Рига, Латвия
Отель с парковкой, с балконом, с террасой
Рига, Латвия
Площадь 210 м²
Этаж 2/2
Предлагаем приобрести капитально реновированное здание в центре Риги, которое работает как К…
€490,000
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Отель с парковкой, с балконом, с террасой в Юрмала, Латвия
Отель с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
Площадь 1 000 м²
Гостиница находится в самом сердце Юрмалы, в Майори. В месте рядом с главной улицей, улицей …
€1,97 млн
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Типы недвижимости в Латвии

коммерческая недвижимость
рестораны
офисы
производственные здания
доходные дома
инвестиционная недвижимость
магазины
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