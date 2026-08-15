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Отели в Латвии

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16 объектов найдено
Отель 1 000 м² в Юрмала, Латвия
Отель 1 000 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 1 000 м²
Гостиница находится в самом сердце Юрмалы, в Майори. В месте рядом с главной улицей, улицей …
$2,27 млн
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Отель 476 м² в Рига, Латвия
Отель 476 м²
Рига, Латвия
Площадь 476 м²
Этаж 2/2
На продажу предлагается Хостел в Болдерае. Комплекс включает в себя 17 номеров с санузлами.…
$581,908
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Отель 1 342 м² в Юрмала, Латвия
Отель 1 342 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 1 342 м²
Этаж 2/2
Эксклюзивный бутик-отель класса люкс в самом центре Юрмалы, всего в 200 метрах от пляжа и ул…
Цена по запросу
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Отель 283 м² в Рига, Латвия
Отель 283 м²
Рига, Латвия
Площадь 283 м²
Продается помещение на третьем этаже в шестиэтажном здании по соседству со строящимся офисны…
$650,646
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Metropolis Group
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Отель 1 094 м² в Рига, Латвия
Отель 1 094 м²
Рига, Латвия
Площадь 1 094 м²
Продаются помещения общей площадью 1'094 м2, расположенные на 3-6 этажах в здании по соседст…
$2,52 млн
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Metropolis Group
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Отель 768 м² в Рига, Латвия
Отель 768 м²
Рига, Латвия
Число комнат 15
Площадь 768 м²
Этаж 3/3
Предлагаем отель, расположенный в одном из самых динамичных и развивающихся районов Риги —…
$1,45 млн
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TekceTekce
Отель 247 м² в Рига, Латвия
Отель 247 м²
Рига, Латвия
Площадь 247 м²
Продается помещение на шестом этаже (мансарда) в шестиэтажном здании по соседству со строящи…
$569,609
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Metropolis Group
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English, Русский
Отель 1 126 м² в Юрмала, Латвия
Отель 1 126 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 1 126 м²
Продается коммерческий объект на ул.Йомас в Юрмале с согласованным проектом реконструкции по…
$1,36 млн
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Metropolis Group
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English, Русский
Отель 330 м² в Юрмала, Латвия
Отель 330 м²
Юрмала, Латвия
Число комнат 7
Площадь 330 м²
Этаж 3/3
Предлагаем приобрести гостевой дом или апартотель , расположеный в самом центре города Юрмал…
Цена по запросу
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Отель 2 479 м² в Юрмала, Латвия
Отель 2 479 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 2 479 м²
Количество этажей 3
Продаётся 4* гостиница Segevold, в одном из красивейших городов Латвии – в Сигулде, возле Ви…
$1,51 млн
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Отель 1 342 м² в Юрмала, Латвия
Отель 1 342 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 1 342 м²
Эксклюзивный бутик-отель класса люкс в самом центре Юрмалы, всего в 200 метрах от пляжа и ул…
Цена по запросу
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Отель 780 м² в Латвия
Отель 780 м²
Латвия
Площадь 780 м²
База отдыха находитса на берегу одной из крупнейших рек Латвии - Гауя (линия берега вдоль им…
$922,662
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Отель 650 м² в Рига, Латвия
Отель 650 м²
Рига, Латвия
Число комнат 11
Площадь 650 м²
Этаж 5/5
Продается гостиница в самом центре Cтарой Pиги. Площадь земли 200м2, здания 660м2. Идеальное…
$2,56 млн
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Отель 1 500 м² в Рига, Латвия
Отель 1 500 м²
Рига, Латвия
Число комнат 30
Площадь 1 500 м²
Кирпичное здание коммерческой недвижимости в самом центре старой Риги. Общая площадь 1500 …
$4,58 млн
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Metropolis Group
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Отель 1 903 м² в Рига, Латвия
Отель 1 903 м²
Рига, Латвия
Площадь 1 903 м²
Реконструкция здания в жилой проект Рига, территория Центрального рынка (UNESCO) Объект…
$1,13 млн
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Metropolis Group
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English, Русский
Отель 1 000 м² в Юрмала, Латвия
Отель 1 000 м²
Юрмала, Латвия
Число комнат 15
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/3
Продаётся новостройка в Юрмале, Меллужи: трёхэтажная гостиница всего в 2 минутах от моря. М…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Латвии

коммерческая недвижимость
офисы
производственные здания
доходные дома
инвестиционная недвижимость
магазины
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