Jupiter centre

Jupiter Tower возвышается над деловым центром Риги – Скансте.
Этот стремительно развивающийся молодой район выбирают как для развития бизнеса, так и для жизни в современной и благоустроенной среде. Популярность Скансте закономерна — Jupiter Tower окружает продуманная инфраструктура. Торговые центры, школы, детские сады, все для спорта, заботы о здоровье и развлечений здесь находится на расстоянии вытянутой руки. Постепенно Скансте превращается в один из центров искусства и инноваций. Свое место здесь нашли площадки для проведения мероприятий, центр современного искусства и творческий квартал.
Величественный и геометричный, Jupiter Tower по праву считается одним из символов Скансте. Стекло наружных стен скрывает 14 этажей функциональных помещений на любой вкус. Открытая планировка офисов способствует успешному обмену идеями. Высококачественная внутренняя отделка и элегантный дизайн интерьера создают атмосферу для продуктивной работы и встреч, а 360° панорама вдохновляет создавать в ритме Риги. Пульс города здесь не затихает никогда — исторический центр находится в пешей доступности, а удобное транспортное сообщение позволит легко и быстро добраться в любую точку столицы.
KALPAKA PARK RESIDENCE на бульваре Калпака 7 — это жилое и офисное здание, которое находится в т.н. бульварном кольце Риги, для которого характерна архитектура югендстиля. Здание состоит из двух частей — «старое» здание было построено в 1874-1879 г., и автор его проекта – первый профессиональный латышский архитектор Я.Ф.Бауманис. В 2004 году было закончена реставрация старого здания и строительство нового крыла здания. Сейчас в здании 34 квартиры и офисы. В здании работают администраторы (Concierge), а также предлагается целый набор услуг для удобств и комфорта арендаторов дома.
Одним из самых важных преимуществ Deglava biroji является его превосходное расположение — он расположен в тихом и зеленом районе, до которого в то же время легко добраться как на общественном, так и на частном транспорте. Для удобства арендаторов и их посетителей предусмотрена большая автостоянка на 100 мест.
Арендаторы пользуются бесплатным доступом в конференц зал помещения. Здание предлагает офисные помещения класса В общей площадью 4600 квадратных метров, расположенные на семи этажах, соединенных лифтом. В отеле 97 офисов и пять складов, все с современной планировкой и оснащением. В здании установлены алюминиевые окна, усовершенствованная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также высококлассные службы безопасности. Комфорт наших арендаторов является нашим высшим приоритетом, именно поэтому мы сами обеспечиваем ежедневное обслуживание Deglava biroji.
Офисы класса «А» с панорамными окнами из прочного и сверхпрозрачного стекла и современными инженерными решениями создают все условия для максимально комфортного и успешного ведения бизнеса.
Воспользуйтесь одним из семи скоростных лифтов, чтобы почувствовать себя на высоте или станьте центром притяжения городской среды, распахнув двери в созданный вокруг комплекса городской парк с площадками и местами для отдыха.
Локация
Рига является одним из крупнейших городов на всем побережье Балтийского моря с населением более 1,1 млн. человек и крупнейшим городом в странах Балтии. Сегодня этот старинный город, основанный в 1201 году, признан ЮНЕСКО объектом мирового наследия.
Со времен Средневековья страны Балтии, расположенные между Европой и Россией, способствуют развитию деловых, торговых и культурных связей между Востоком и Западом, занимая превосходное стратегическое положение на берегу моря.
Конференц-центр
Место для проведения мероприятий
и бальный зал
Коворкинг
Рестораны и кафе
Фитнес-центр и Спа
Открытые террасы
Парк и зона отдыха с возможностями
для занятий спортом
Детская площадка
Салон красоты и барбершоп
Магазин цветов и подарков
Услуги консьержа
Подземный паркинг
Valet паркинг