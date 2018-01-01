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Jupiter centre

Рига, Латвия
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О комплексе

Jupiter Tower возвышается над деловым центром Риги – Скансте. Этот стремительно развивающийся молодой район выбирают как для развития бизнеса, так и для жизни в современной и благоустроенной среде. Популярность Скансте закономерна — Jupiter Tower окружает продуманная инфраструктура. Торговые центры, школы, детские сады, все для спорта, заботы о здоровье и развлечений здесь находится на расстоянии вытянутой руки. Постепенно Скансте превращается в один из центров искусства и инноваций. Свое место здесь нашли площадки для проведения мероприятий, центр современного искусства и творческий квартал. Величественный и геометричный, Jupiter Tower по праву считается одним из символов Скансте. Стекло наружных стен скрывает 14 этажей функциональных помещений на любой вкус. Открытая планировка офисов способствует успешному обмену идеями. Высококачественная внутренняя отделка и элегантный дизайн интерьера создают атмосферу для продуктивной работы и встреч, а 360° панорама вдохновляет создавать в ритме Риги. Пульс города здесь не затихает никогда — исторический центр находится в пешей доступности, а удобное транспортное сообщение позволит легко и быстро добраться в любую точку столицы.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2013
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия
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Jupiter centre
Рига, Латвия
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