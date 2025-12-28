Рига, Латвия

Подбираете комфортное жилье для аренды в Риге? Обратите внимание на квартиры с дизайнерским ремонтом в апарт-отеле «Ventspils Loft», который расположен в 3 км от центра города и в 5 км от аэропорта Рига. Это отличное решение, если за приемлемую цену вы хотите получить все преимущества прожи…