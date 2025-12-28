  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Рига
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Риге, Латвия

Marupes novads
3
Marupes pagasts
2
Marupe
2
Salaspils novads
4
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Многоквартирный жилой дом Lāčplēša iela 18
Многоквартирный жилой дом Lāčplēša iela 18
Многоквартирный жилой дом Lāčplēša iela 18
Многоквартирный жилой дом Lāčplēša iela 18
Многоквартирный жилой дом Lāčplēša iela 18
Показать все Многоквартирный жилой дом Lāčplēša iela 18
Многоквартирный жилой дом Lāčplēša iela 18
Рига, Латвия
от
$293
Год сдачи 2019
Lāčplēša iela 18 1906. Иоанн Ольха Одним из первых зданий в Риге в вертикальном модерн форма языка, особенностей фасада в архитектуре. Фасад украшен изысканным ornamentāliem рельефах. Zelmiņus гребни выразительные фигуральные композиции зданий югендстиля в декоративной отделке распределенны…
Агентство
REALAT real estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Vilandes 14
Многоквартирный жилой дом Vilandes 14
Многоквартирный жилой дом Vilandes 14
Многоквартирный жилой дом Vilandes 14
Многоквартирный жилой дом Vilandes 14
Показать все Многоквартирный жилой дом Vilandes 14
Многоквартирный жилой дом Vilandes 14
Рига, Латвия
от
$871
Год сдачи 2020
Домовладение располагается в престижном районе. В квартале распологаются дипломатические и посольские службы различных государств, рядом расположен международный торговый центр. Общая площадь здания 2504,1 m2. На первом этаже расположены помещения офисного и коммерческого типа, на 2 - 5 этаж…
Агентство
REALAT real estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Matīsa 52
Многоквартирный жилой дом Matīsa 52
Многоквартирный жилой дом Matīsa 52
Многоквартирный жилой дом Matīsa 52
Многоквартирный жилой дом Matīsa 52
Показать все Многоквартирный жилой дом Matīsa 52
Многоквартирный жилой дом Matīsa 52
Рига, Латвия
от
$488
Год сдачи 2017
Здание было введено в эксплуатацию после полной реконструкции. Дом расположен рядом с Ziedoņdārzs, удобным движением общественного транспорта. Инфраструктура. Развивается с растущей ценностью для будущего, рядом магазинов, ресторанов, спортивных клубов и т. Д. Отделка: отделка, деревянные о…
Агентство
REALAT real estate
Оставить заявку
OneOne
Многоквартирный жилой дом S22
Многоквартирный жилой дом S22
Многоквартирный жилой дом S22
Многоквартирный жилой дом S22
Многоквартирный жилой дом S22
Показать все Многоквартирный жилой дом S22
Многоквартирный жилой дом S22
Рига, Латвия
от
$520
Год сдачи 2024
S22-это удобный и перспективный жилой среды проект недалеко от центра Риги. Здесь, только в обновленном здании, вы priecāsieties о своем доме и новым стилем жизни. Недалеко от образовательного учреждения, факультет Социальных наук факультет, магазины, торговые центры и сердце Риги - старый …
Агентство
REALAT real estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Senču iela 5
Многоквартирный жилой дом Senču iela 5
Многоквартирный жилой дом Senču iela 5
Многоквартирный жилой дом Senču iela 5
Многоквартирный жилой дом Senču iela 5
Показать все Многоквартирный жилой дом Senču iela 5
Многоквартирный жилой дом Senču iela 5
Рига, Латвия
от
$1
Год сдачи 2019
Функционализм, многоквартирный дом Риги в далеком центра районе. 18-квартирный дом с komerttelpām 1.этаж Есть возможность припарковать автомобиль во дворе
Агентство
REALAT real estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Cēsu iela 9
Многоквартирный жилой дом Cēsu iela 9
Многоквартирный жилой дом Cēsu iela 9
Многоквартирный жилой дом Cēsu iela 9
Многоквартирный жилой дом Cēsu iela 9
Показать все Многоквартирный жилой дом Cēsu iela 9
Многоквартирный жилой дом Cēsu iela 9
Рига, Латвия
от
$674
Год сдачи 2019
CITY STAR LOFTS располагается в полностью реконструированном историческом здании – памятнике культуры Риги. Это небольшой, но красивый и высококачественный жилой проект с 5-ю апартаментами и офисом на первом этаже. Изначально скромный, но уютный домик был построен в начале 20-го века как ча…
Агентство
REALAT real estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Ģertrūdes iela 56
Многоквартирный жилой дом Ģertrūdes iela 56
Многоквартирный жилой дом Ģertrūdes iela 56
Многоквартирный жилой дом Ģertrūdes iela 56
Многоквартирный жилой дом Ģertrūdes iela 56
Рига, Латвия
от
$290
Год сдачи 2024
Ģertrūdes iela 56 - Mūra Īres Nams Īpašuma Apraksts Ģertrūdes iela 56 ir elegants mūra īres nams, kas atrodas Rīgas centrā. Šis nams piedāvā ērtu un stilīgu dzīves vidi, apvienojot vēsturisko šarmu ar mūsdienīgām ērtībām. Vēsturiskais Šarms Arhitektūra: Nams ir cēlies 19. gadsimta beigās …
Агентство
REALAT real estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Barona 76
Многоквартирный жилой дом Barona 76
Многоквартирный жилой дом Barona 76
Многоквартирный жилой дом Barona 76
Многоквартирный жилой дом Barona 76
Многоквартирный жилой дом Barona 76
Многоквартирный жилой дом Barona 76
Рига, Латвия
от
$1,16 млн
Год сдачи 2019
в самом центре Риги. Услуги и удобства: Установлены три пакетов деревянные окна, что обеспечивает тишину. В здании установлен лифт. В квартирах и в доме проведена качественная реконструкция, в результате которой сохраняются зданий исторической ценности - отремонтирован фасад здания, лестни…
Агентство
REALAT real estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Elizabetes 2A
Многоквартирный жилой дом Elizabetes 2A
Многоквартирный жилой дом Elizabetes 2A
Многоквартирный жилой дом Elizabetes 2A
Многоквартирный жилой дом Elizabetes 2A
Многоквартирный жилой дом Elizabetes 2A
Рига, Латвия
от
$639
Год сдачи 1879
Īres nams (1879.) arh. Gustavs Rūdolfs Vinklers. eklektisms, daudzdzīvokļu māja
Агентство
REALAT real estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Многоквартирный жилой дом Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Многоквартирный жилой дом Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Многоквартирный жилой дом Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Многоквартирный жилой дом Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Показать все Многоквартирный жилой дом Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Многоквартирный жилой дом Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Рига, Латвия
от
$697,147
Год сдачи 2018
Подбираете комфортное жилье для аренды в Риге? Обратите внимание на квартиры с дизайнерским ремонтом в апарт-отеле «Ventspils Loft», который расположен в 3 км от центра города и в 5 км от аэропорта Рига. Это отличное решение, если за приемлемую цену вы хотите получить все преимущества прожи…
Агентство
REALAT real estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Kalpaka Park Residence
Многоквартирный жилой дом Kalpaka Park Residence
Многоквартирный жилой дом Kalpaka Park Residence
Многоквартирный жилой дом Kalpaka Park Residence
Многоквартирный жилой дом Kalpaka Park Residence
Показать все Многоквартирный жилой дом Kalpaka Park Residence
Многоквартирный жилой дом Kalpaka Park Residence
Рига, Латвия
от
$296
Год сдачи 2004
Kalpaka Park Residence KALPAKA PARK RESIDENCE на бульваре Калпака 7 — это жилое и офисное здание, которое находится в т.н. бульварном кольце Риги, для которого характерна архитектура югендстиля. Здание состоит из двух частей — «старое» здание было построено в 1874-1879 г., и автор его проек…
Агентство
REALAT real estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Ganu iela 4
Многоквартирный жилой дом Ganu iela 4
Многоквартирный жилой дом Ganu iela 4
Многоквартирный жилой дом Ganu iela 4
Многоквартирный жилой дом Ganu iela 4
Показать все Многоквартирный жилой дом Ganu iela 4
Многоквартирный жилой дом Ganu iela 4
Рига, Латвия
от
$183,940
Год сдачи 2019
Стены в аренду дом, построенный в 1911 году.году, архитектор Паулс Mandelštams
Агентство
REALAT real estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Čaka iela 83/85
Многоквартирный жилой дом Čaka iela 83/85
Многоквартирный жилой дом Čaka iela 83/85
Многоквартирный жилой дом Čaka iela 83/85
Многоквартирный жилой дом Čaka iela 83/85
Показать все Многоквартирный жилой дом Čaka iela 83/85
Многоквартирный жилой дом Čaka iela 83/85
Рига, Латвия
от
$1
Год сдачи 1911
Многоквартирный дом в центре Риги, на улице Александра Чака 83/85, является историческим и значимым памятником архитектуры. Он был построен в 1911 году по проекту архитектора Яниса Алксниса. Здание известно своим шестиэтажным кирпичным крылом, расположенным во внутреннем дворе. Этот прекрас…
Агентство
REALAT real estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Zunda Towers
Многоквартирный жилой дом Zunda Towers
Многоквартирный жилой дом Zunda Towers
Многоквартирный жилой дом Zunda Towers
Многоквартирный жилой дом Zunda Towers
Показать все Многоквартирный жилой дом Zunda Towers
Многоквартирный жилой дом Zunda Towers
Рига, Латвия
от
$1,198
Год сдачи 2022
Символизируя доверие, стабильность, новейшие технологии и качество, Zunda Towers поднимается против зенита Рижский район 21 века – в минусах архитектура, дизайн и образ жизни
Агентство
REALAT real estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Brīvības iela 100
Многоквартирный жилой дом Brīvības iela 100
Многоквартирный жилой дом Brīvības iela 100
Многоквартирный жилой дом Brīvības iela 100
Многоквартирный жилой дом Brīvības iela 100
Рига, Латвия
от
$232,562
Год сдачи 1910
В аренду дом с магазинами на улице Бривибас нет. 100 (х этажные дом), построенный в 1895 году.г., архитектор Г. Krons и в аренду дом с магазином на улице Бривибас нет. 100 (пятиэтажное дом), построенный в 1910 году.г., архитектор К. Ю. Фелско, бывший промышленник Хейнрихом Gābes (Gaabe) имущ…
Агентство
REALAT real estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Vaļņu iela 19
Многоквартирный жилой дом Vaļņu iela 19
Многоквартирный жилой дом Vaļņu iela 19
Многоквартирный жилой дом Vaļņu iela 19
Многоквартирный жилой дом Vaļņu iela 19
Показать все Многоквартирный жилой дом Vaļņu iela 19
Многоквартирный жилой дом Vaļņu iela 19
Рига, Латвия
от
$188,375
Год сдачи 2003
Офисный и жилой дом с кинотеатром(в 1933 году.-1935.) arh. Альфред Карр, Курт Betge, реконструирован в 2003 году.год, arh. Висвалдис Сарма, Иоанн Норде. Бывший широкоформатный кинотеатр «Айна». Зрителей в зале было 547 мест. “Kanonisks” функционализм образец. Многофункциональная здание расп…
Агентство
REALAT real estate
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти