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Квартиры с видом на горы в Македонии и Фракии, Греция

Салоники
185
Municipality of Thessaloniki
630
Thessaloniki Municipal Unit
620
Thermi
398
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77 объектов найдено
Квартира 8 комнат в Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Квартира 8 комнат
Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 325 кв.м в Салониках. Квартира расположена на 2 уровнях. Первый …
$782,807
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дуп…
$391,142
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Квартира 4 комнаты в Литохоро, Греция
Квартира 4 комнаты
Литохоро, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 113 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Дуплекс …
$217,825
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 145 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$279,387
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 132 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дуп…
$387,790
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Квартира 2 комнаты в Скала Рахонио, Греция
Квартира 2 комнаты
Скала Рахонио, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 213 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 213 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на третьем этаже…
$245,280
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Квартира 4 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 142 кв.м в Кавале на стадии строительства. Квартира расположена …
$357,616
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
$276,592
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Квартира 2 спальни в Фоурка, Греция
Квартира 2 спальни
Фоурка, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Apartment living, summer home for sale in the town of Kalandra with 65 sq meters of living a…
$98,835
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Квартира 3 комнаты в Литохоро, Греция
Квартира 3 комнаты
Литохоро, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
Продается квартира площадью 70 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$144,163
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Квартира 2 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 2 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$159,119
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Квартира 4 комнаты в Trilofos, Греция
Квартира 4 комнаты
Trilofos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$166,999
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 158 м²
Этаж 5/6
Продается дуплекс площадью 158 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Шестой эта…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 55 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
$122,930
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м в Кавале на стадии строительства. Квартира расположена н…
$150,869
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 82 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
$73,062
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Квартира 4 комнаты в Andromachi, Греция
Квартира 4 комнаты
Andromachi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартир…
$156,457
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Квартира 8 комнат в Asprovalta, Греция
Квартира 8 комнат
Asprovalta, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 3/1
Продается дуплекс площадью 230 кв.м в Аспровальте. Дуплекс расположен на 3 уровнях. Первый э…
$290,563
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Квартира 5 комнат в Peristasi, Греция
Квартира 5 комнат
Peristasi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
$139,084
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Квартира 2 комнаты в Паралиа, Греция
Квартира 2 комнаты
Паралиа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
$156,457
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Квартира 6 комнат в Неос Пантелеймонас, Греция
Квартира 6 комнат
Неос Пантелеймонас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, дуплекс площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен…
$135,687
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Квартира 3 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Квартира 3 комнаты
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
$365,310
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Квартира 4 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 4
Площадь 155 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 155 кв.м в Кавале. Из окон открывается вид на море, на горы, на …
$259,719
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Квартира 3 комнаты в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 92 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
$134,990
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Квартира 4 комнаты в Andromachi, Греция
Квартира 4 комнаты
Andromachi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартир…
$156,457
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Квартира 3 комнаты в Almopia Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Almopia Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в регионе Каймактсалан. Из окон открывается вид на горы…
$135,687
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Квартира 7 спален в Палиури, Греция
Квартира 7 спален
Палиури, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Holiday Living in a quiet location on the outskirts of Paliouri. The building built in 1989 …
$505,277
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Квартира 5 комнат в Andromachi, Греция
Квартира 5 комнат
Andromachi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
$197,649
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 115 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дуп…
$340,853
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Квартира 3 комнаты в Kallithea, Греция
Квартира 3 комнаты
Kallithea, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 112 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
$78,281
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Типы недвижимости в Македонии и Фракии

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однокомнатные
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Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

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