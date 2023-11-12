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Квартиры в Муниципалитет Аристотеля, Греция

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21 объект найдено
Квартира 16 спален в Иерисос, Греция
Квартира 16 спален
Иерисос, Греция
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 650 м²
The complex of apartments is located in Ierissos village 550 meters from the great beach. Th…
€1,000,000
Квартира 4 спальни в Nea Roda, Греция
Квартира 4 спальни
Nea Roda, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Квартира расположена в 160 метрах от песчаного пляжа в Неа Рода. Квартира расположена на 2 э…
€235,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings в Иерисос, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings
Иерисос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 125 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира распол…
€250,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Иерисос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Иерисос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 68 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира располо…
€170,000
Квартира 3 спальни в Nea Roda, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Roda, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Property Code: HPS3019 - Apartment FOR SALE in Stagiron - Akanthou Nea Roda for €270.000. Th…
€270,000
Квартира 3 спальни в Nea Roda, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Roda, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Property Code: HPS3018 - Apartment FOR SALE in Stagiron - Akanthou Nea Roda for €290.000 . T…
€290,000
Квартира 2 спальни в Уранополис, Греция
Квартира 2 спальни
Уранополис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Код недвижимости: HPS2650 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Стагироне - Аканту Кумица за € 340.000. Это …
€350,000
Квартира 2 спальни в Иерисос, Греция
Квартира 2 спальни
Иерисос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Property Code: HPS2591 - Maisonette FOR SALE in Stagiron - Akanthou Center for €180.000 . Th…
€180,000
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Nautilus, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Nautilus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 75 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира располо…
€205,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Уранополис, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Уранополис, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира располо…
€180,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Пиргадикия, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Пиргадикия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 110 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира рас…
€200,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Иерисос, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Иерисос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 175 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира распол…
€170,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Пиргадикия, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Пиргадикия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 110 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира рас…
€178,000
Квартира 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Nea Roda, Греция
Квартира 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nea Roda, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Дуплекс располож…
€130,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Nea Roda, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Nea Roda, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 134 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Дуплекс располож…
€120,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Nautilus, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Nautilus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира располо…
€159,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Olympiada, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Olympiada, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 96 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира располо…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Olympiada, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Olympiada, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 110 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира распол…
Цена по запросу
Квартира 4 спальни с furnishings в Уранополис, Греция
Квартира 4 спальни с furnishings
Уранополис, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 80 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира располо…
€220,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Уранополис, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Уранополис, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 69 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира располо…
€250,000
Квартира 3 комнаты в Пиргадикия, Греция
Квартира 3 комнаты
Пиргадикия, Греция
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Этаж 1
For sale a furnished apartment of 112 m² in Pyrgadikia
€220,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Аристотеля, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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