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Квартиры в Муниципалитет Диу - Олимп, Греция

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12 объектов найдено
Квартира 2 спальни с видом на город в Agios Spiridonas, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Agios Spiridonas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/3
Продается квартира площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
€160,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Neos Panteleimonas, Греция
Квартира 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, дуплекс площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен…
€130,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neos Panteleimonas, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 99 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€193,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings в Agios Spiridonas, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings
Agios Spiridonas, Греция
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€70,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 129 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
€194,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 129 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
€194,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 106 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
€138,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…
€123,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…
€128,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…
€128,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…
€122,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
€150,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в Муниципалитет Диу - Олимп, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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