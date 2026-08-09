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Квартиры в Dion Olympos Municipality, Греция

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Литохоро
8
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10 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Platamonas, Греция
Квартира 3 спальни
Platamonas, Греция
Количество спален 3
Площадь 99 м²
Продается квартира площадью 99 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$227,877
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Квартира в Неа Эфесос, Греция
Квартира
Неа Эфесос, Греция
Площадь 146 м²
Продается квартира площадью 146 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартир…
$99,621
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Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Продается ветхое жилье, дуплекс площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен…
$92,095
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
$113,348
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Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на цокольно…
$126,336
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Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается квартира площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$188,913
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Квартира 3 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 3 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 3
Площадь 137 м²
Продается дуплекс площадью 137 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях.…
$206,624
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Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Продается квартира площадью 67 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$102,722
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Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается квартира площадью 70 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
$141,685
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Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается квартира площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
$253,852
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Типы недвижимости в Dion Olympos Municipality

двухкомнатные

Параметры недвижимости в Dion Olympos Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
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