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Квартиры в Visaltia Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Нигрита, Греция
Квартира 2 спальни
Нигрита, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 91 кв.м в Серресе. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$102,572
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Квартира 3 комнаты в Нигрита, Греция
Квартира 3 комнаты
Нигрита, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 91 кв.м в Серресе. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$93,343
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Visaltia Municipality, Греция

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