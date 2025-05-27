Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Oraiokastro Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Oraiokastro Municipal Unit, Греция

трехкомнатные
3
Квартира Удалить
Очистить
8 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Oreokastro Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 60 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
$125,366
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Oreokastro Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 76 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
$131,064
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Oreokastro Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 145 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$267,827
Оставить заявку
Квартира 6 спален в Oreokastro Municipality, Греция
Квартира 6 спален
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Property Code: HPS3556 - Maisonette FOR SALE in Oreokastro Galini for € 425.000 . This 400 …
$444,869
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Oreokastro Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 60 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
$119,291
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Oreokastro Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 76 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
$124,403
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 спальни в Oreokastro Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Код объекта: HPS5400-МезонетПРОДАЕТСЯвOreokastroCenterза€320.000.Этотмезонетплощадью227кв.м.…
$332,195
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Oreokastro Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 145 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$262,624
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Oraiokastro Municipal Unit, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти