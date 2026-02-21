Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Diavata
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Diavata, Греция

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Delta Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Delta Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4/5
Продается дуплекс площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Дуплекс расположен на 2 уров…
$153,031
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Diavata, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти