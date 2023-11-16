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Квартиры в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция

двухкомнатные
11
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14 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€95,000
Квартира 1 спальня в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 59 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€85,000
Квартира 2 спальни в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 83 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€120,000
Квартира 2 спальни в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€90,000
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€75,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 84 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€85,000
Квартира 3 комнаты с furnishings в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты с furnishings
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€95,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€105,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€95,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€100,000
Квартира 2 спальни в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Property Code: HPS2844 - Apartment FOR SALE in Menemeni Center for €120.000 . This 83 sq. m.…
€120,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€255,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€80,000
Квартира 1 спальня с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Квартира 1 спальня с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/3
Квартира в полуподвале в районе Ампелокипи 70кв.м. Нуждается в ремонте. Он расположен недале…
€14,000

Параметры недвижимости в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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