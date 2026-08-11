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Квартиры в Ampelokipi Menemeni Municipality, Греция

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3 объекта найдено
Студия 1 комната в Ampelokipi Menemeni Municipality, Греция
Студия 1 комната
Ampelokipi Menemeni Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1
Продаётся отремонтированная студия площадью 38 кв.м, расположенная по адресу улица Капетан А…
$81,285
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Квартира 3 комнаты в Ampelokipi Menemeni Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Ampelokipi Menemeni Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1
Продаётся квартира площадью 85 кв.м с двухсторонней вентиляцией, расположенная в привилегиро…
$162,569
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Квартира 2 комнаты в Ampelokipi Menemeni Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Ampelokipi Menemeni Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Продаётся отремонтированная студия площадью 40 кв.м, расположенная на центральной улице Капе…
$104,509
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