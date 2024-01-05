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Квартиры в Иерисос, Греция

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8 объектов найдено
Квартира 16 спален в Иерисос, Греция
Квартира 16 спален
Иерисос, Греция
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 650 м²
Комплекс апартаментов расположен в деревне Иериссос в 550 метрах от великолепного пляжа. Уча…
€1,000,000
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Квартира 4 спальни в Nea Roda, Греция
Квартира 4 спальни
Nea Roda, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Квартира расположена в 160 метрах от песчаного пляжа в Неа Рода. Квартира расположена на 2 э…
€235,000
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Квартира 3 спальни с видом на море в Иерисос, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море
Иерисос, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 125 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира распол…
€250,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на море в Иерисос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море
Иерисос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 68 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира располо…
€170,000
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Nea Roda, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Roda, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Property Code: HPS3019 - Apartment FOR SALE in Stagiron - Akanthou Nea Roda for €350.000 . T…
€350,000
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Квартира 2 спальни с видом на город в Nautilus, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Nautilus, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 75 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира располо…
€205,000
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Иерисос, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Иерисос, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 175 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира распол…
€170,000
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на море в Nautilus, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море
Nautilus, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира располо…
€159,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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