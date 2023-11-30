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Квартиры в Municipal unit of Stavroupoli, Греция

двухкомнатные
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Квартира В архив
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10 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€95,000
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Квартира 1 спальня
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 4/1
Это аукцион, начальная цена - 72 000 евро
€72,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 62 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€85,000
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Квартира 1 спальня
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 55 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€100,000
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с видом на город в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 80 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€140,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на город в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 100 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый этаж…
€157,000
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты с furnishings в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Квартира 3 комнаты с furnishings
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€250,000
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Квартира 3 спальни
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Property Code: HPS2527 - Apartment FOR SALE in Stavroupoli Nikopoli for €150.000. This 108 s…
€150,000
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Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 71 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
€105,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с furnishings в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 96 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€105,000
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal unit of Stavroupoli, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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