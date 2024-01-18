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Квартиры в Pavlos Melas Municipality, Греция

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34 объекта найдено
Квартира в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
Property Code: HPS4586 - Maisonette FOR SALE in Efkarpia Center for €295.000 . This 154 sq. …
€295,000
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Квартира в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 157 м²
Property Code: HPS4585 - Maisonette FOR SALE in Efkarpia Center for €300.000 . This 157 sq. …
€300,000
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Квартира в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Property Code: HPS4584 - Apartment FOR SALE in Efkarpia Center for €170.000 . This 87 sq. m.…
€170,000
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Квартира в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Property Code: HPS4583 - Apartment FOR SALE in Efkarpia Center for €175.000 . This 89 sq. m.…
€175,000
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Квартира 3 комнаты с видом на город в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на город
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 87 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
€160,000
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Квартира 3 комнаты с видом на город в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на город
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€74,000
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Квартира 3 комнаты в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€95,000
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Квартира 2 комнаты в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 4/1
Это аукцион, начальная цена - 72 000 евро
€72,000
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Квартира 3 комнаты в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 62 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€85,000
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Квартира 2 комнаты в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 55 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€100,000
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Квартира 3 комнаты с видом на город в Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на город
Municipal unot of Polichni, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€90,000
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Квартира 3 комнаты с видом на город в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на город
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 100 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый этаж…
€157,000
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Квартира 4 комнаты с видом на город в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты с видом на город
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 80 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€140,000
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Квартира в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Код недвижимости: HPS3766 - Квартира на продажу в Эфкарпии Центр € 255.000 . Это 130 кв. Кв…
€255,000
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Квартира в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Код недвижимости: HPS3765 - Квартира на продажу в Эфкарпии Центр € 250.000 . Это 130 кв. Кв…
€250,000
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Квартира 3 комнаты в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€250,000
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Квартира 3 комнаты в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 92 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€170,000
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Квартира 3 комнаты в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€165,000
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Квартира 2 комнаты в Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipal unot of Polichni, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 40 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€75,000
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Квартира 2 комнаты в Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipal unot of Polichni, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 40 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€70,000
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Квартира 4 комнаты с видом на море, на первой береговой линии в Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 4 комнаты с видом на море, на первой береговой линии
Municipal unot of Polichni, Греция
Число комнат 4
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 125 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон от…
€235,000
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Квартира в Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира
Municipal unot of Polichni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4
Meteora ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 92 m2, 4-й этаж,…
€115,000
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Квартира 3 комнаты в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 70 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 0 уровнях
€140,000
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Квартира в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Property Code: HPS803 - Maisonette FOR SALE in Efkarpia Center for €250.000 . This 160 sq. m…
€250,000
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Квартира 1 комната в Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 1 комната
Municipal unot of Polichni, Греция
Число комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Предлагаются на продажу квартиры в историческом центре г. Салоники. Квартиры имеют великолеп…
€190,000
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Квартира 2 комнаты в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 50 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
€85,000
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Квартира 3 комнаты с видом на город в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на город
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 71 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
€105,000
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Квартира 3 комнаты в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€125,000
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Квартира 3 комнаты с видом на город в Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на город
Municipal unot of Polichni, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€90,000
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Квартира 3 комнаты с видом на море, с видом на город в Municipal unot of Polichni, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с видом на город
Municipal unot of Polichni, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 8/1
Продается квартира площадью 94 кв.м в Салониках. Квартира расположена на девятом этаже и сос…
€780,000
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Параметры недвижимости в Pavlos Melas Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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