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Квартиры в Oreokastro Municipality, Греция

Oraiokastro Municipal Unit
5
Mygdonia Municipal Unit
4
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11 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Квартира 4 комнаты
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 142 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$172,218
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Квартира 8 комнат в Liti, Греция
Квартира 8 комнат
Liti, Греция
Число комнат 8
Площадь 350 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 350 кв.м в Салониках. У объекта есть камин. Недвижимость продает…
$626,246
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Квартира 4 комнаты в Oreokastro Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 145 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$262,624
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Квартира 1 комната в Neochorouda, Греция
Квартира 1 комната
Neochorouda, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 0 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
$730,620
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Квартира 1 комната в Sindos, Греция
Квартира 1 комната
Sindos, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 420 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 1420 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
$1,04 млн
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Квартира 3 комнаты в Oreokastro Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
$125,097
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Квартира 3 комнаты в Oreokastro Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 76 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
$124,403
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Квартира 2 комнаты в Oreokastro Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 60 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
$119,291
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Квартира 3 спальни в Oreokastro Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Код объекта: HPS5400-МезонетПРОДАЕТСЯвOreokastroCenterза€320.000.Этотмезонетплощадью227кв.м.…
$332,195
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Квартира 3 комнаты в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Квартира 3 комнаты
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$315,185
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Квартира 6 спален в Oreokastro Municipality, Греция
Квартира 6 спален
Oreokastro Municipality, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Property Code: HPS3556 - Maisonette FOR SALE in Oreokastro Galini for € 425.000 . This 400 …
$444,869
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