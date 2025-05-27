Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македония и Фракия
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Македонии и Фракии, Греция

Салоники
185
Municipality of Thessaloniki
630
Thessaloniki Municipal Unit
620
Thermi
398
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
Новая элитная резиденция рядом с аэропортом и центром города, Салоники, Греция Предлагаются…
$360,815
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 7
Современная резиденция с парковкой, Евосмос, Греция Предлагаются светлые квартиры в стиле м…
$222,309
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Simantra, Греция
Квартира 2 комнаты
Simantra, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейнами в 600 метрах от моря, Халкидики, Греция Предлагаются апарт…
$159,758
Оставить заявку
Квартира 7 комнат в Simantra, Греция
Квартира 7 комнат
Simantra, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 506 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Халкидики, Греция Предлагаются виллы с ба…
$2,32 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Македонии и Фракии

многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти