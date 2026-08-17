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Квартиры в Municipal Unit of Echedoros, Греция

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Diavata
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Delta Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Delta Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается дуплекс площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Дуплекс расположен на 2 уров…
$150,053
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Квартира 2 спальни в Delta Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Delta Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается квартира площадью 70 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
$96,818
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Delta Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Delta Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Продается квартира площадью 64 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
$118,071
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Типы недвижимости в Municipal Unit of Echedoros

двухкомнатные

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