Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Municipal Unit of Echedoros
  5. Квартиры

Квартиры в Municipal Unit of Echedoros, Греция

Квартира В архив
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 1 комната с furnishings в Муниципалитет Дельты, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Муниципалитет Дельты, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 420 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 1420 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит и…
€1,000,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Муниципалитет Дельты, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Дельты, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€90,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Kalokhori, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Kalokhori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пят…
€95,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Echedoros, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти