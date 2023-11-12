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Квартиры в Неа-Миханьона, Греция

двухкомнатные
8
трехкомнатные
4
Квартира В архив
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14 объектов найдено
Квартира 1 комната с furnishings в Неа-Миханьона, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 48 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€70,000
Квартира 1 спальня в Неа-Миханьона, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 62 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€84,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Неа-Миханьона, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 70 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
€100,000
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Неа-Миханьона, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 77 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
€120,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Неа-Миханьона, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 74 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€128,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Миханьона, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 112 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Миханьона, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 112 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Миханьона, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 112 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на че…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Миханьона, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 69 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Миханьона, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 69 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Миханьона, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 69 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с furnishings в Неа-Миханьона, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 62 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с furnishings в Неа-Миханьона, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 62 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Nea Kerasia, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nea Kerasia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
€85,000
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