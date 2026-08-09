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Квартиры в Nea Michaniona, Греция

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5 объектов найдено
Квартира в Nea Michaniona, Греция
Квартира
Nea Michaniona, Греция
Площадь 91 м²
Продается квартира площадью 91 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
$196,998
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Квартира в Nea Michaniona, Греция
Квартира
Nea Michaniona, Греция
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$177,676
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Nea Michaniona, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
$185,371
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Квартира в Nea Michaniona, Греция
Квартира
Nea Michaniona, Греция
Площадь 125 м²
Продается дуплекс площадью 125 кв.м в пригороде города Салоники. Дуплекс расположен на 0 уро…
$319,918
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Nea Michaniona, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Michaniona, Греция
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Продается квартира площадью 54 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
$159,396
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