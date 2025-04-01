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Квартиры в Муниципалитет Амфиполиса, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Муниципалитет Амфиполиса, Греция
Квартира 3 комнаты
Муниципалитет Амфиполиса, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 63 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Квартира располож…
$196,869
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Муниципалитет Амфиполиса, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов