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Квартиры в Volvi Municipality, Греция

Asprovalta
6
Ставрос
4
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16 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Volvi Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Volvi Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 46 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Квартира располож…
$147,978
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Квартира 1 спальня в Ставрос, Греция
Квартира 1 спальня
Ставрос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 40 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Квартира располож…
$110,414
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Квартира 8 комнат в Asprovalta, Греция
Квартира 8 комнат
Asprovalta, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 3/1
Продается дуплекс площадью 230 кв.м в Аспровальте. Дуплекс расположен на 3 уровнях. Первый э…
$290,563
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Квартира 1 спальня в Asprovalta, Греция
Квартира 1 спальня
Asprovalta, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 44 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Квартира располож…
$142,286
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Квартира 2 комнаты в Ставрос, Греция
Квартира 2 комнаты
Ставрос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 40 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Квартира располож…
$100,723
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Volvi Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Volvi Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 46 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Квартира располож…
$147,978
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Квартира 2 комнаты в Volvi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Volvi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 46 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Квартира располож…
$140,273
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Ставрос, Греция
Квартира 2 комнаты
Ставрос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Продается квартира площадью 32 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Квартира располож…
$84,020
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Asprovalta, Греция
Квартира 2 комнаты
Asprovalta, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 44 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Квартира располож…
$135,425
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Grekodom Development
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Квартира 6 спален в Asprovalta, Греция
Квартира 6 спален
Asprovalta, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Продается дуплекс площадью 230 кв.м в Аспровальте. Дуплекс расположен на 3 уровнях. Первый э…
$295,956
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Квартира 2 комнаты в Volvi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Volvi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 46 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Квартира располож…
$140,273
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Квартира 2 спальни в Аретуса, Греция
Квартира 2 спальни
Аретуса, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$96,755
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Квартира 1 спальня в Ставрос, Греция
Квартира 1 спальня
Ставрос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 32 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Квартира располож…
$91,063
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Квартира 3 комнаты в Аретуса, Греция
Квартира 3 комнаты
Аретуса, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$88,718
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Asprovalta, Греция
Квартира 2 комнаты
Asprovalta, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 44 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Квартира располож…
$134,878
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Asprovalta, Греция
Квартира 1 спальня
Asprovalta, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 44 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Квартира располож…
$142,286
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Типы недвижимости в Volvi Municipality

однокомнатные

Параметры недвижимости в Volvi Municipality, Греция

с видом на горы
Недорогая
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