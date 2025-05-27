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Квартиры с бассейном в Македонии и Фракии, Греция

Салоники
185
Municipality of Thessaloniki
630
Thessaloniki Municipal Unit
620
Thermi
398
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8 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Neo Rysio, Греция
Квартира 5 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
$318,844
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 158 м²
Этаж 5/6
Продается дуплекс площадью 158 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Шестой эта…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Каллитеа, Греция
Квартира 2 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$231,271
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Каллитеа, Греция
Квартира 2 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$231,271
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 7/8
Продается квартира площадью 107 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
$683,299
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Каллитеа, Греция
Квартира 2 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$231,271
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Каллитеа, Греция
Квартира 2 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$231,271
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Пефкохори, Греция
Квартира 4 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 765 м²
Этаж 1/1
Отличная угловая квартира на первом этаже, доступная для продажи, идеально подходит для тех,…
$156,640
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Stegi Real Estate
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Типы недвижимости в Македонии и Фракии

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однокомнатные
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трехкомнатные
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Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

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